キャンセル料の請求・回収業務を自動化する『Payn（ペイン）』、ホテル管理システム（PMS）「Core Cast」を提供する株式会社ネットシスジャパンとシステム連携を開始

Payn株式会社

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」を提供するPayn株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山下恭平、以下「当社」）は、ホテル向けITソリューションを開発・提供している株式会社ネットシスジャパン(本社：東京都中央区、代表取締役社長：徳正賢、以下「ネットシスジャパン」）が展開するホテル管理システム（PMS）「Core Cast」と、APIを活用したシステム連携を実現しました。

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」

当社は、宿泊施設、飲食店など、キャンセルポリシーを設ける事業者向けに、キャンセル料の請求および回収業務を自動化する請求ツール「Payn」( https://payn.io ）を提供しています。

これらの予約が発生する業界では、予約したお客様が来ない無断キャンセル（いわゆる「ノーショー」）や、キャンセル料請求に伴う業務負担、さらに請求しても支払われない未回収リスクなど、キャンセルに起因する多くの課題が存在しています。

こうした業界課題を解決すべく、当社は2022年3月に創業し、同年10月に「Payn」をリリースしました。現在では、宿泊施設、飲食店を中心に、全国の様々な事業者に導入いただいております。

「Core Cast」とのAPI連携を無料で提供

このたびホテル管理システム（PMS）「Core Cast」と、システム連携を開始いたしました。宿泊業界におけるキャンセル対応の効率化ニーズが高まる中、予約データが「Payn」へ自動連携されることで、請求情報の手入力を介さずスムーズにキャンセル料請求ができる体制を構築できます。

加えて、請求書作成からメッセージ送信、リマインド、回収までの一連が自動化されますので、施設担当者の業務負荷と未回収リスクの双方を抑え、持続的に運用できるキャンセル対策を実装します。今回のシステム連携は「Core Cast」導入施設様は、初期費用・月額費用なしで利用可能です。

当社は今後もパートナー企業とともに、宿泊業界におけるキャンセル対策のスタンダード確立に向けて連携を広げてまいります。

予約データの自動取得・連携でキャンセル料請求を最適化するPaynの特許技術を活用

本連携については当社が2023年10月に取得した「様々な媒体から予約データを取得し、シームレスにキャンセル料を請求することが可能になる技術」の特許を活用した連携となっております。

当社は宿泊業界や飲食業界など、様々な業界で顧客管理、予約管理を提供しているシステムとの連携を積極的に行っていき、キャンセル料請求業務の負荷を軽減していきます。

Payn（ペイン）、予約管理サービス等と連携してシームレスにキャンセル料を請求する特許を取得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000108402.html

特許のイメージ図ネットシスジャパンについて

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 ツカキビル5F(東京本社)

〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目7番地20号(新潟本店)

設立 ： 2004年4月19日

代表者 ： 代表取締役 徳正 賢

URL ： https://www.netsysjapan.co.jp/

代表者プロフィール

Payn株式会社

代表取締役CEO 山下 恭平

横浜市出身。ヤフーや自身で創業したスタートアップ「宿泊予約の売買サービス Cansell」などを経て、2022年3月にPayn株式会社を設立。Cansellでは、数億円の資金調達や東洋経済すごいベンチャー100に選ばれるも、2020年のコロナ禍をきっかけに事業状況が悪化し、2022年3月に会社が破産。

これらの経験を糧にPayn株式会社を創業し、新しいチャレンジへ。スタートアップの創業は2社目。

会社概要

社名 ：Payn株式会社

住所 ：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者 ：代表取締役CEO 山下 恭平

設立 ：2022年3月

会社HP：https://payn.io/about