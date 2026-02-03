【株式会社 atsumari より世界的銘弓 1845年製「Dominique Peccatte」をヴァイオリニスト高木凜々子氏へ貸与】

株式会社atsumari

■ 世界的銘弓「ドミニク・ペカット」を若手トップアーティストへ貸与

左：株式会社atsumari 代表 木附篤人 右：ヴァイオリニスト 高木凜々子 氏

fine violins by atsumari（運営：株式会社atsumari、代表 木附篤人）および

Sirena Fine Violins & Ken Chinone（運営：シレーナ株式会社）の両社を通じ、

弓のオーナー K.T. 様より、ヴァイオリニスト 高木凜々子 氏 に対し

世界的銘弓 “Dominique Peccatte（ドミニク・ペカット）” の貸与が実現いたしました。

本件は、atsumari が掲げる文化支援事業「銘弓貸与プロジェクト」における

新たな取り組みとなります。

■ Dominique Peccatte - “弓のストラディヴァリウス” と称される最高峰

Dominique Peccatte（1810-1874）は、フランソワ・ルピオット、ヴィヨーム工房で研鑽を積み、

フレンチ・ボウ黄金期を代表する製作者として知られます。

力強くまっすぐなスティック

卓越したコントロール性能

豊かな発音性と反応速度

といった特性から、世界の一流ソリストやコレクターから高い評価を受け、

その完成度の高さゆえ “弓のストラディヴァリウス” と称される存在です。

現存数も限られており、希少価値の高い銘弓のひとつです。

■ 貸与アーティスト：ヴァイオリニスト 高木凜々子 氏

高木氏は東京藝術大学在学中、

バルトーク国際コンクール（ハンガリー・ブダペスト）第2位および特別賞を受賞し注目を集めました。

その後、日本音楽コンクール、東京音楽コンクールなど国内主要コンクールで上位入賞。

読売日本交響楽団、ハンガリー国立交響楽団など国内外のオーケストラと多数共演するほか、

YouTubeでの活動にも積極的に取り組み、チャンネル登録者数は10万人を超え

若い世代を中心に支持を広げています。

使用楽器は、株式会社黒澤楽器店より貸与された 1702年製ストラディヴァリウス “Lord Borwick”。

■ 文化継承への取り組みとして

今回の貸与は、オーナー K.T. 様のご厚意と、音楽文化発展への強い想いにより実現しました。

atsumari は今後も、銘器・銘弓の持つ歴史的価値を未来へつなぐ取り組みを進め、

若手演奏家の活動を継続的に支援してまいります。

■ プロジェクト実現の背景と理念

株式会社atsumari は創業以来、

「楽器・弓は奏でられてこそ真価を発揮する」

という理念のもと、名器を未来の演奏家へ橋渡しする活動を続けてまいりました。

歴史的価値をもつ銘器・銘弓を、

高い演奏技術と表現力を備えたアーティストに託すことで、

音楽文化の継承と発展に貢献することを目的としています。

今回の貸与は、この理念を体現する象徴的なプロジェクトとなります。