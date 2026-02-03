こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自宅でセルフチェック！インフルエンザ・新型コロナを同時に検査！〜検査キット Panbio™COVID-19/Flu A&B パネル（一般用）のご紹介〜
ドラックストアの店頭やネットショップで買えて、ご自宅でインフルエンザ・新型コロナを同時に検査できる検査キットがあることをご存じですか？
大正製薬株式会社は、抗原検査キット「Panbio(パンバイオ) ™ COVID-19/Flu A&B パネル（一般用）」を発売しております。なおPanbioは“パンバイオ”と読みます。
＜検査キット：Panbio(パンバイオ)™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）の特長＞
．ぅ鵐侫襯┘鵐供複膳拭B型）・新型コロナの同時検査が可能！
▲疋薀奪哀好肇△療稿やネットショップで購入可！
Ｈ熱等の感冒症状がみられたお子様から大人まで使える！
ご蔽院Υ癖悗文〆此
ゴ鏡リスクを考慮した廃棄方法！
◆抗原検査キットの注意点
抗原検査キットには、「体外診断用医薬品」、「第１類医薬品」、「研究用」等と表示されています。検査キットは「研究用」ではなく国が承認した「体外診断用医薬品」又は「第１類医薬品」を選びましょう。なお厚生労働省のホームページより一般用抗原検査キット（OTC）の承認情報を確認することが出来ます。Panbio™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）は国の承認を得ている第１類医薬品の抗原検査キットです。
◆製品概要
Panbio(パンバイオ)™ COVID-19/Flu A&B パネル（一般用）
第1類医薬品 / 一般用検査薬
★鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出
（SARS-CoV-2感染疑い又はインフルエンザ感染疑いの判定補助）
★判定時間：15分
★この検査薬は厚生労働省の承認を取得した体外診断用医薬品（一般用検査薬）です。
★この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。検査結果が、「陽性」の場合は適切に医療機関の受診等を行って下さい。検査結果が「陰性」で合っても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行って下さい。
製品情報サイトPanbio™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）：
https://www.catalog-taisho.com/category/18/003/03609/
◆Panbio™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）の５つの特長！
．ぅ鵐侫襯┘鵐(A型,B型)・新型コロナの同時検査が可能！
本品は、A型インフルエンザウイルス抗原のほか、B型インフルエンザウイルス抗原、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原を同時に測定することができます。所要時間は約15分です。
▲疋薀奪哀好肇△療稿やネットショップなどで購入可！
本品は、ドラッグストアの店頭やネットショップ等で購入することができます。そのため、急な発熱などの体調の変化があった際にも、手元に用意できます。日頃からご自宅に常備しておくのもおすすめです。
Ｈ熱等の感冒症状がみられたお子様から大人まで使える！
本品は、年齢の制限がなく、発熱等の感冒症状がみられたお子さまから大人まで、どなたでも使用することができます。ただし、自分で検体採取や検査キットの測定操作ができないお子さまなどにご使用の場合は、保護者の指導監督のもと操作等を実施するようにしてください。
ご蔽院Υ癖悗文〆此
本品は、綿棒を用いて鼻から採取する鼻腔ぬぐい液※１の検査です。検査の流れを簡単にイラストでご紹介します。
※1 鼻腔ぬぐい液：鼻腔内（鼻の穴の入り口から約2cm）を専用の綿棒等でぬぐったもの。
【キット内容・簡易操作ガイド】
より詳細な内容は、添付文書に記載されております。
https://www.catalog-taisho.com/content/dam/selfmedication/jp/ja/others/images/03609/pdf/03609_Explanation1.pdf
ゴ鏡リスクを考慮した廃棄方法！
本品は、使用後の綿棒を検体抽出容器に入れたまま直接触れることなく、廃棄用の袋に入れて捨てられます。
◆最後に
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、体調に変化を感じたら、まずはご自宅でできる検査キットでセルフチェックをしてみてはいかがでしょうか。検査結果は診断を確定するものではありませんが、医療機関への受診や相談を判断する際の参考になります。
日頃からご自宅に常備しておくことで、急な発熱時など体調の変化がある際にも検査が可能です。自宅でのセルフチェックは“早め”の次の行動につながる大切な一歩です。
大正製薬では、これからも皆さまの健康と安心をサポートすべく、信頼できる情報の提供に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304
梶田 寛文 h-kajita@taisho.co.jp
田中 秀治 shuj-tanaka@taisho.co.jp
大正製薬株式会社は、抗原検査キット「Panbio(パンバイオ) ™ COVID-19/Flu A&B パネル（一般用）」を発売しております。なおPanbioは“パンバイオ”と読みます。
＜検査キット：Panbio(パンバイオ)™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）の特長＞
▲疋薀奪哀好肇△療稿やネットショップで購入可！
Ｈ熱等の感冒症状がみられたお子様から大人まで使える！
ご蔽院Υ癖悗文〆此
ゴ鏡リスクを考慮した廃棄方法！
◆抗原検査キットの注意点
抗原検査キットには、「体外診断用医薬品」、「第１類医薬品」、「研究用」等と表示されています。検査キットは「研究用」ではなく国が承認した「体外診断用医薬品」又は「第１類医薬品」を選びましょう。なお厚生労働省のホームページより一般用抗原検査キット（OTC）の承認情報を確認することが出来ます。Panbio™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）は国の承認を得ている第１類医薬品の抗原検査キットです。
◆製品概要
Panbio(パンバイオ)™ COVID-19/Flu A&B パネル（一般用）
第1類医薬品 / 一般用検査薬
★鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出
（SARS-CoV-2感染疑い又はインフルエンザ感染疑いの判定補助）
★判定時間：15分
★この検査薬は厚生労働省の承認を取得した体外診断用医薬品（一般用検査薬）です。
★この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。検査結果が、「陽性」の場合は適切に医療機関の受診等を行って下さい。検査結果が「陰性」で合っても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行って下さい。
製品情報サイトPanbio™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）：
https://www.catalog-taisho.com/category/18/003/03609/
◆Panbio™COVID-19/Flu A&Bパネル（一般用）の５つの特長！
．ぅ鵐侫襯┘鵐(A型,B型)・新型コロナの同時検査が可能！
本品は、A型インフルエンザウイルス抗原のほか、B型インフルエンザウイルス抗原、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原を同時に測定することができます。所要時間は約15分です。
▲疋薀奪哀好肇△療稿やネットショップなどで購入可！
本品は、ドラッグストアの店頭やネットショップ等で購入することができます。そのため、急な発熱などの体調の変化があった際にも、手元に用意できます。日頃からご自宅に常備しておくのもおすすめです。
Ｈ熱等の感冒症状がみられたお子様から大人まで使える！
本品は、年齢の制限がなく、発熱等の感冒症状がみられたお子さまから大人まで、どなたでも使用することができます。ただし、自分で検体採取や検査キットの測定操作ができないお子さまなどにご使用の場合は、保護者の指導監督のもと操作等を実施するようにしてください。
ご蔽院Υ癖悗文〆此
本品は、綿棒を用いて鼻から採取する鼻腔ぬぐい液※１の検査です。検査の流れを簡単にイラストでご紹介します。
※1 鼻腔ぬぐい液：鼻腔内（鼻の穴の入り口から約2cm）を専用の綿棒等でぬぐったもの。
【キット内容・簡易操作ガイド】
より詳細な内容は、添付文書に記載されております。
https://www.catalog-taisho.com/content/dam/selfmedication/jp/ja/others/images/03609/pdf/03609_Explanation1.pdf
ゴ鏡リスクを考慮した廃棄方法！
本品は、使用後の綿棒を検体抽出容器に入れたまま直接触れることなく、廃棄用の袋に入れて捨てられます。
◆最後に
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、体調に変化を感じたら、まずはご自宅でできる検査キットでセルフチェックをしてみてはいかがでしょうか。検査結果は診断を確定するものではありませんが、医療機関への受診や相談を判断する際の参考になります。
日頃からご自宅に常備しておくことで、急な発熱時など体調の変化がある際にも検査が可能です。自宅でのセルフチェックは“早め”の次の行動につながる大切な一歩です。
大正製薬では、これからも皆さまの健康と安心をサポートすべく、信頼できる情報の提供に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304
梶田 寛文 h-kajita@taisho.co.jp
田中 秀治 shuj-tanaka@taisho.co.jp