業界最小クラスの振動マッサージボール「グリブル」新発売！踏んで、乗って、らくらく強刺激ケア

株式会社 惣田製作所

健康機器の企画・開発を手掛ける株式会社惣田製作所（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：惣田 亘）は、自社のオリジナルブランドであるMedi Labo（メディラボ）より、 業界最小クラスの振動マッサージボール「グリブル」の販売を開始しました。

首・背中・腰・お尻・足裏などで体重をかけることで「グリッ」と強刺激。さらに振動「ブルッ」で深い部分までしっかりストレッチします。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/souda-1959/drs-190/

Yahoo！ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/souda-1959/drs-190.html

Amazon：https://amzn.asia/d/bKDdSp7

「グリブル」の特長

グリブルの特長は次のとおりです。

接触面が小さいから深く届く、ポイントケア

グリブルのサイズは直径57mmと業界最小クラス。体への接触面が小さいから、刺激を1点に集め、最大毎分4500回の細かい高速振動で深部までケアします。鎖骨まわりやわき、膝裏や鼠径部といった繊細なエリアでは、その小ささがフィット感を生み、振動が無理なくやさしく伝わります。

さらに振動は2段階の速さとリズムモードで切り替え可能です。

乗っても踏んでもOK！使い方自由

安心の耐荷重100kgだから、手で押し当てるだけでなく、足で踏んだり背中に敷いたりしても大丈夫。体重をかけることでより強い刺激を実現します。

充電式でコンパクトだからオフィスでも出張先でも

手にすっぽり収まるサイズだから、かさばらずに持ち運びも楽々。かばんに入れて、オフィスでも、出張先や旅行先でも気軽にケアできます。１回の充電で約120分使用可能です。

今年こそ体をいたわる時間をとお考えの方、ぜひ小さく手軽なグリブルから始めてみませんか？

商品概要

商品名 ： グリブル

型番 ： DRS-190

発売日 ： 2026年1月

販売価格： 3,980円（税込）

Medi Labo（メディラボ）について

Medi Laboは、毎日の疲れや不調をすっきりと整え、心もからだもリセットできる“からだリペア”をお届けする健康家電ブランドです。長年にわたり大手メーカー向けにマッサージ機器を開発・製造してきた惣田製作所が、企画から開発、製造に至るまでのすべての工程を担い、こだわりの商品を提供しています。2025年には、シリーズ累計販売台数10万台を突破しました。

惣田製作所について

1959年創業。「顧客に寄り添ったモノづくり」を強みに、お客様の「いいなあ」をカタチにするモノづくりに取り組んでいます。

製作会社として長年培ってきたモノづくり経験をベースにした設計品質、製造品質で、大手家電メーカーの健康グッズを多数OEM提供しています。

発表者

株式会社 惣田製作所

URL ：https://souda-ss.com/

業種 ：製造業

本社所在地 ：〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492

電話番号 ：0749-22-5984

代表者名 ：代表取締役社長 惣田 亘

資本金 ：1,000万円

設立 ：昭和34年6月