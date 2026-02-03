美味しい焼肉とハーゲンダッツが食べ放題で楽しめる夢の企画！【カルビ一丁】が「ハーゲンダッツフェア」を2月10日（火）より開催
株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤 裕）が国内で展開する焼肉食べ放題「カルビ一丁」は、直営6店舗にて「ハーゲンダッツフェア」を2026年2月10日（火）～3月2日（月）の期間限定で開催します。※一部店舗を除く
焼肉「カルビ一丁」では、2026年2月10日（火）より、食べ放題各コースにプラス869円（税込）で、世界中で愛されるプレミアムアイスクリーム「ハーゲンダッツ」が8種類も食べ放題となる【ハーゲンダッツフェア】を開催いたします。
食べ放題となるハーゲンダッツのラインナップはこちら
クッキー&クリーム
ストロベリー
ザ・ミルク
ガナッシュショコラ
【期間限定】贅沢いちごミルク
【期間限定】ロイヤルミルクティークランチ
ザ・リッチキャラメル
バニラチョコレートマカデミア
カルビ一丁「ハーゲンダッツフェア」
■開催期間：2026年2月10日（火）～3月2日（月）※カルビ一丁豊川店は2/15まで
■料 金：通常の食べ放題コースにプラス869円（税込）で100分（L.O.80分）食べ放題
■開催店舗：カルビ一丁豊橋店、カルビ一丁花田店、カルビ一丁豊川店
カルビ一丁浜北店、カルビ一丁静岡店、カルビ一丁富士店
※幼児（6才未満）のお客様は無料です。
※1グループ全員のご注文が必要です。
※期間限定商品は在庫がなくなり次第終了となります。
※平日ランチタイムではご注文いただけません。
※お持ち帰りは不可となります。
※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
※写真はすべてイメージです。
■食べ放題コース
【名物一丁コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course/
【三大焼肉コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course2/
【牛タン・国産牛コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course3/
【お気軽コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course4/
焼肉カルビ一丁ホームページはこちら :
https://karubi-1cho.jp/
「焼肉カルビ一丁」について
焼肉カルビ一丁は1996年の1号店オープンから肉の品質には徹底してこだわり、仕入れをおこなっております。また、素材を熟知した調理人により部位や肉質に応じたカットやタレのもみ込みなども店内でおこない、最高の状態でお客様へお届けしております。定番のカルビやハラミ、ホルモンの他にもカルビ一丁三大名物のとろ玉すき焼カルビや白ネギ一丁タン、旨辛壺漬けドラゴンカルビなど、ひと味違った逸品も味わえる充実の食べ放題コースをご用意しています。これからも【ワンランク上の焼肉食べ放題】をコンセプトに幅広く地域の皆様に支持される焼肉店を目指します。
【株式会社甲羅 概要】
商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/
代表者：代表取締役社長 沼澤 裕
所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7
設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）
主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導