【東京都協定事業】フォースタートアップス運営の組織支援プログラム「SCALE program」で、AI社会実装を支える採用・組織基盤構築へ

株式会社VOLTMIND

株式会社VOLTMIND（本社：大阪府大阪市、代表取締役：北森 聖士、以下「当社」）は、東京都が展開する「TOKYO SUTEAM」の協定事業として、成長産業の支援を行っているフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO 志水 雄一郎、代表取締役 COO 恒田 有希子、以下「フォースタートアップス社」）が運営する、採用・組織づくりに特化したアクセラレーションプログラム「SCALE program」に採択されたことをお知らせいたします。

◼︎「SCALE program」とは

「SCALE program」は、東京都のスタートアップ支援施策の一環として、今後の成長可能性と社会への貢献が期待される企業を厳選し、組織づくり・採用を中心とした半年間のプログラムです。

ユニコーン級のスタートアップ支援実績が豊富なフォースタートアップス社が運営を担い、約800社の支援実績から導き出された「勝ち続けるための組織の型」を実装することを目的としています。

本プログラムでは、経験豊富なヒューマンキャピタリストによるハンズオンメンタリングを通じ、経営課題に直結した採用戦略の策定から実行までを徹底的に伴走支援します。

（URL: https://www.scaleprogram.jp/ (https://www.scaleprogram.jp/)）

◼︎ 採択の背景

当社は2024年2月の設立以来、「AIシステム開発事業」や「GPUを活用したハッカソン」を通じて、AI技術の社会実装を推進してまいりました。

現在、事業の急拡大に伴い、ミッションの実現を共にする人材の獲得と、持続的な成長を支える強固な組織体制の構築を行い、組織土台を強固にしていきたいと考えておりました。

この度、フォースタートアップス社が有する「勝ち抜くための組織づくり」の知見と、強力なベンチャーキャピタルネットワークを活用できる本プログラムの趣旨に深く共感し、応募・採択に至りました。



本プログラムを通じて、東京都協定事業による公的なバックアップと、最高峰の専門家が持つ戦略を融合させることで、次なる成長ステージへ飛躍するための盤石な土台を構築してまいります。

◼︎ 株式会社VOLTMIND 代表取締役 北森 聖士のコメント

この度、スタートアップ支援のプロフェッショナルであるフォースタートアップス様が運営する『SCALE program』に採択いただけたことを大変光栄に思います。

当社のAI技術をより広く社会に届け、さらなる事業成長を実現するためには、強固な組織基盤が不可欠です。

本プログラムでのメンタリングを通じて、採用・組織のあり方をアップデートし、次なるステージへの飛躍を目指してまいります。

◼︎ 今後の展望

当社は本プログラムへの参画を契機に、事業成長の核となる全ポジションにおいて、採用活動を一層加速させてまいります。

東京都協定事業による公的なバックアップと、数多くの成長企業を導いてきた専門家による客観的な視点を取り入れることで、入社される皆様が自身の能力を最大限に発揮し、共にやりがいを持って働ける組織環境の構築に全力を尽くします。

現在、注力しているAIシステム開発や、行政・企業向けのAI導入支援をさらに加速させ、日本全体のデジタル競争力向上に貢献、強化された組織力を基盤として、より一層社会に貢献できる価値あるサービスの提供に邁進してまいります。

◼︎各社概要

【フォースタートアップス株式会社】

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

設立：2016年9月1日

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎、代表取締役 COO 恒田 有希子

事業内容：成長産業支援事業

URL：https://forstartups.com/

【株式会社VOLTMIND】

所在地：大阪府大阪市中央区区安土町3丁目5番13号 WeWork本町ガーデンシティテラス 12F

設立：2024年2月14日

代表者：代表取締役 北森 聖士

事業内容：AIシステム開発事業／AIサーバー事業／生成AIエンジニアコミュニティ支援／マーケティング支援事業

URL：https://voltmind.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社VOLTMIND

広報担当：吉村

メールアドレス：info@voltmind.jp