重度障がい児アートの展覧会「ONEART KOBE 2026」開催のお知らせ
一般財団法人ゆめいくは、障がいのある子どもたちの描いた絵をアーティストが作品として仕上げるアートプロジェクト「ONEART」の展覧会を神戸で開催いたします。
本展では、子どもたちの個性あふれる表現と、それを受け取ったアーティストたちの感性が融合した作品を展示します。
「アートに障がいは存在しない」を理念に、誰もが持つ表現の力を社会に届ける試みです。
■ONEART KOBE展覧会概要
日程：2月19日（木）～2月22日（日）
時間：13:00～18:00
会場：服部メガネ（兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-7(https://share.google/kVZoUXr3rr4f3sqkM)）
入場料：無料
■ ONEARTとは
「アートに障がいは存在しない」という理念のもと、障がいのある子どもたちが描いた絵を、プロのアーティストが一つの作品に仕上げ、展覧会で発表。企業・個人に向けたレンタル展示や販売を通じて、収益の一部は奨学金として子どもたちのご家庭に還元されます。
2016年の開始以来、全国の福祉施設やデイサービス等と連携し、すでに30名以上のアーティストとのコラボレーションが実現しています。
原画１.
原画２.
『見えてるにゃん』
『ある夏』
■ 2026年神戸参加施設
- 放課後等デイサービス HAPPINESS
- ホザナ・ルーム
- 放課後等デイサービス なないろ
- 児童発達支援放課後デイサービスぐんぐん
HAPPINESS
ホザナ・ルーム
なないろ
ぐんぐん
■ 団体概要
一般財団法人ゆめいく
一般財団法人ゆめいくは、「夢を育む」と「You make（あなたが
つくる）」という意味を名前に込め、子どもや若者が自らの力で未
来を選び取るための支援を行っています 。
障がい児アート支援「ONEART」や無料塾、シェルター連携、イベ
ント企画など、福祉・教育・体験・表現の４領域で、全国的に事業
を展開しています 。
一般財団法人ゆめいくのロゴ
■ ご来場・メディア取材について
入場無料・予約不要でどなたでもご覧いただけます。
取材や主催者への問い合わせは下記までお気軽にご連絡ください。
一般財団法人ゆめいく
E-mail：info＠you-make.org
TEL：03-3664-5551
公式HP：https://you-make.org/
■ ゆめいくの活動継続のために
一般財団法人ゆめいくでは、「ONEART」をはじめ、子どもや若者が自分らしく学び、表現し、生きていくための多様な支援活動を行っています。
こうした活動を継続していくために、皆さまからのご寄付・ご支援を受け付けております。
あたたかいご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
ご寄付のご案内：https://congrant.com/project/you-make/15023