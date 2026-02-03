【業界新基準】祖父母と孫だけで99.9%判別可能な「700カ所解析」のDNA鑑定を本格提供開始

株式会社seeDNA

株式会社seeDNAは、DNA鑑定に関する革新を追求し、全自動化技術を駆使した新たなサービスを提供する企業です。弊社は、2026年2月より、従来の検査手法に比べて10倍以上の情報量を誇る「次世代型DNA血縁鑑定（SNV法）」の提供を開始することをお知らせいたします。

既存の検査では、ミス判定トラブルが多かった祖父母と孫の血縁判定を、当事者二名だけで正確に行うことが可能となります。

特に難易度が高いとされる「祖父母と孫（隔世遺伝）」の鑑定において、中間となる親（父親等）の検体や母親の協力なしに、当事者2名だけで正確な判定が可能となりました。

本システムは東京都の「革新的サービスの事業化支援事業」に採択された全自動化技術により、低価格かつ短納期で提供されます。

従来の「祖父母・孫鑑定」における課題

次世代型DNA血縁鑑定（祖父母DNA鑑定）

晩婚化や家族形態の多様化に伴い、

「息子の認知していない孫との血縁を確認したい」

「孫の親が他界したため、祖父母との関係を証明したい」

といった隔世鑑定の需要が急増しています。

しかし、従来の一般的検査（STR法／24～60カ所解析）では、直接の親子に比べてDNA共有率が低い祖父母・孫の判定において、「判定不能（曖昧な結果）」となるケースや、精度補完のために母親の検体提出が必要となるケースが多く、プライバシーや費用の面で利用者にとって大きなハードルとなっていました。

seeDNAの新技術：3つの革新的特徴

１．圧倒的情報量

他社「24カ所」に対し「700カ所」を解析

これまでのFBI（米国連邦捜査局）の基準に準拠したSTR法では24～60カ所のDNA領域を確認するのが限界でした。seeDNAが導入したSNV（一塩基変異）解析法では、700カ所ものDNA領域を詳細に照合します。 この10倍以上の情報量により、これまで判定が難しかった複雑な血縁関係でも、白黒ハッキリとした高精度な結果を出すことが可能になりました。

２．「父親」または「母親」の参加不要

「祖父と孫」または「祖母と孫」の2名だけで完結

700カ所の多点解析を行うことで、中間となる父親が不在の場合や、母親の協力が得られない場合でも、祖父母と孫の当事者2名のみでも世界トップレベルの正確な血縁判定（2親等判定）が可能です。 「他の親族を巻き込みたくない」「内密に調べたい」という現代のニーズに対し、科学的根拠に基づいた解決策を提供します。

３．高精度でも低価格

東京都助成事業による「全自動化」で低価格を実現

本検査システムは、その技術的先進性が評価され、東京都の「革新的サービスの事業化支援事業」に採択されています。 公的支援により導入した最新の分注ロボットと全自動解析システムにより、以下のメリットを実現しました。

今後の展望

- ヒューマンエラーの排除人の手を介さないことで、取り違えやコンタミネーション（汚染）リスクを極限まで低減。- コストダウン検査工程の省力化により、世界最高水準の検査を一般消費者にも利用しやすい価格帯で提供。DNA鑑定の検査システム

seeDNAは、日本国内におけるDNA鑑定のリーディングカンパニーとして、「科学の力で真実を明らかにし、安心を提供する」ことを使命としています。今後も最新のゲノム解析技術を積極的に導入し、法的鑑定から私的鑑定まで、信頼性の高いサービスを提供してまいります。

祖父母DNA鑑定キット

株式会社seeDNA

DNA鑑定、遺伝子検査の専門機関。自社ラボでの一貫検査体制を持ち、出生前鑑定から法的鑑定まで幅広いニーズに対応。



＜所在地＞

〒121-0813

東京都足立区竹の塚3-10-1 竹の塚ビル2階

URL：https://seedna.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社seeDNA 広報担当 清水

TEL：03-6659-2297

E-mail：support@seedna.co.jp