【2026年・春のリトリート】日本の宿 古窯が国の地理的表示(GI)産品「小笹うるい」と山形牛を堪能。山形の旬を五感で味わう『山菜の温泉蒸ししゃぶ会席』の予約受付を開始。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社旅館古窯(本社：山形県上山市、代表取締役専務：佐藤 太一)が運営する日本の宿古窯は、2026年3月1日(日)より、山形を代表する春の味覚「山菜」と地元が誇る銘柄牛山形牛の「温泉蒸ししゃぶ」を味わうことができる「山形の春、薫る。山菜の温泉蒸ししゃぶ会席プラン」の提供を開始いたします。

同宿泊プランでは、うるいやこごみなどの県産の山菜を前菜や温泉蒸ししゃぶ、さらには古窯名物牛窯めしにも盛り込んだ春会席をお愉しみいただけます。中でも、山形県上山市東地区で生産される伝統野菜「小笹うるい」は、その高い品質と、地域独自の農産物として大切に守り育てられてきたことから国の地理的表示（GI）登録産品に指定されており、山形風土の味そのものを堪能いただけるメニューとなっております。厳しい冬を越えて芽吹いた県産の山菜と、地元が誇る「山形牛」を組み合わせ、この地でしか味わえない本物の春をお届けします。

■「山形の春、薫る。山菜の温泉蒸ししゃぶ会席」の概要

山々に囲まれた自然豊かな山形県は、うるい、こごみ、わらびなどの山菜が豊富です。

春会席では、かみのやま伝統の野菜「小笹うるい」など春の訪れを感じさせてくれる山菜を、前菜のみならず温泉蒸ししゃぶや古窯名物牛窯めしにもふんだんに盛り込みました。

■山と野と海の幸小鉢盛り

前菜はうるいやこごみなどの山菜や、旬のホタルイカや蛸などの海の幸を贅沢に使用した春らしい彩りの小鉢盛りをご用意。中でも、上山市東地区で守り継がれてきた伝統野菜「小笹うるい」は、農林水産省の地理的表示（GI）保護制度に登録された逸品。一般的なうるいに比べ、茎の白い部分が長く、独特の強いぬめりとシャキシャキとした食感が特徴です。市場に出回る機会の少ないこの希少な山菜を、最も美味しい状態でご提供いたします。

■山形牛の旨味を温泉の湯気で閉じ込める「温泉蒸ししゃぶ」

メインは、きめ細やかな霜降りとまろやかな脂質が特徴の地元が銘柄牛「山形牛」。本プランでは、あえて「蒸す」ことで肉の旨味を凝縮させ、山菜のほのかな苦みと香りを引き立てる「温泉蒸ししゃぶ」でご用意いたしました。春会席では、山形県産の山菜と一緒にお召し上がりください。特製ゴマだれとポン酢でお好みで味わっていただけます。

■三度変化する楽しみ。古窯名物「牛窯めし」の春限定バージョン

春会席では、古窯の名物料理「牛窯めし」が、春の装いで登場します。炊きたての山形県産「つや姫」に、旬のたけのこと山形牛の旨味を合わせました。まずはそのまま、次に牛しぐれ煮をのせて、最後は特製出汁でひつまぶし風に。山形の豊かな実りを三段階で堪能いただけます。

～お品書き～

1.山と野と海の幸小鉢盛り： GI産品「小笹うるい」やこごみ、旬のホタルイカ酢味噌和えなど

2.お刺身青朴葉氷盛り： 視覚からも春を感じる、鮮やかな盛り付け

3.洋風海老ポタージュ鍋： 濃厚な海老のコクを楽しむ一品

4.特選牛と山菜の温泉蒸し： 山形牛と山菜の至福の共演

5.河豚（ふぐ）の唐揚げ： 旬の贅沢をシンプルに

6.沢庵三種：いとこ漬け、柿の渋皮漬け、粕漬けで

7.古窯名物 牛窯めし： たけのこ入りの春限定仕様

8.古窯特製窯プリンと旬の果物： 不動の人気を誇るスイーツ

※こちらのコースは特別料理でのご用意になる為、7大アレルゲンへのご対応は出来かねます。

※料理内容は仕入状況により一部変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。

■ プラン概要

・宿泊対象期間： 2026年3月1日(日)～5月31日(日)

・予約受付期間：予約受付中～2026年5月29日(金) 12時

・料金： 1泊2食付き 24,200円～

(2名1室利用時お一人様当たり、消費税・サービス料込、入湯税別)

・詳細、ご予約： 日本の宿公式ホームページより

URL挿入

日本の宿古窯予約専用ダイヤルより

0570-00-5454

■ 春の彩りに包まれる、かみのやまの桜めぐり

当館が位置する上山市は、例年4月中旬から下旬にかけて街全体が淡い桜色に染まります。滞在中にぜひ訪れていただきたい、情緒あふれる桜スポットをご紹介いたします。

1. 上山城・月岡公園（当館より車で約7分）

かつて「羽州の名城」と称えられた上山城を背景に、ソメイヨシノやシダレザクラなど約80本が咲き誇ります。城郭と桜が織りなすコントラストは、まさに日本の春の原風景。隣接する月岡公園からは、残雪を抱く蔵王連峰の白と、桜のピンク、そして上山市街地を一望するパノラマビューが楽しめます。

2. 絶景の「上山城 足湯」でリラックス

上山城のすぐ近くにある足湯は、知る人ぞ知る特等席。温かい湯に足を浸しながら、目の前に広がる桜と蔵王連峰、そしてのどかな田園風景を眺める時間は、心身を解きほぐす至福のリトリート体験となります。

3. 権現堂地区の「振袖桜（ふりそでざくら）」

少し足を延ばした権現堂地区には、樹齢を重ねた見事な枝垂れ桜がございます。紅色の濃い花弁が重なり合い、風に揺れる様が優美な晴れ着の袖のように見えることから「振袖桜」と呼ばれています。その圧倒的な存在感と美しさは、写真に収めたくなる名所です。

4. 館内・周辺で楽しむ「プライベート花見」

遠出をせずとも、古窯の敷地内や裏口から続く道路沿い、そして裏山にあたる「花咲山」など、至る所で春の訪れを感じていただけます。 特に、一部の客室では露天風呂に浸かりながら葉山の桜を独り占めできる「花見温泉」が可能です。湯気に包まれながら、刻一刻と表情を変える桜を眺める、温泉宿ならではの贅沢な時間をお過ごしください。

日本の宿古窯

山形・かみのやま温泉 日本の宿古窯は、蔵王連峰が一望できる緑豊かな高台に佇む、127室の客室を持つ老舗旅館。日本古来の歳時記や山形の里山の季節感を大切に、心を込めたおもてなしでお客様をお迎えする。みちのく最上級の「旨い」が揃う古窯の料理は、山形の素材を知り尽くした料理人が仕立てるこだわりのお料理となっている。

施設名 ： 日本の宿古窯

所在地 ： 山形県上山市葉山5-20

公式サイト： https://www.koyoga.com/

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、山形のファンを作るための魅力作りや発信を積極的に行っている。その多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20