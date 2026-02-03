万博記念公園に“人”が主役の新体験アクティビティ施設「ファンタズーマ」が今春オープン

株式会社SEアミューズメント

株式会社SEアミューズメント（本社：横浜市中区海岸通、代表取締役：海老原豊）は、万博記念公園（所在地：大阪府吹田市）内において、エクスペリエンスタワー「ファンタズーマ（fantazooma）」を2026年3月7日(土)よりオープンいたします。

「ファンタズーマ」は、人と人の関わりによって体験が立ち上がることを重視した、“人”が主役のアスレチック施設であり、遊びや体験を通して想像力が自然に引き出されるような没入型のストーリー設計とキャストによる関わり方を追求しています。

本施設は、当社がこれまで培ってきた現場の人材育成と世界観のあるブランド価値創出を体現する新たな取り組みでもあります。

詳細は https://www.se-amuse.jp/fantazooma/ にてご確認いただけます。

万博BEASTの思想を受け継ぎ、次の体験へ

株式会社SEアミューズメントは、これまで万博記念公園内において、アスレチックタワー「万博BEAST」を運営してきました。

「ファンタズーマ」は、そこで培ってきた運営能力・空間設計・安全思想を土台にしながら、体験の在り方そのものを再定義した施設です。

想像力×体験

遊びや体験を重ねる中で想像力は磨かれ、そこから 創造性、問題解決能力、表現力といった力が養われます。

「ファンタズーマ」をプレイすることで五感が刺激され、人や空間の動きに呼応しながら体験が立ち上がっていきます。

来場者の想像力を刺激するためのストーリーや仕掛けが施設内の随所に散りばめられています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nw729eKOUuo ]

4人の使徒が案内する、“人”が主役のエクスペリエンスタワー

「ファンタズーマ」には来場者を冒険に誘う4人の使徒が存在します。

使徒たちは指示や誘導を行うスタッフではありません。

来場者と同じ場に立ち、同じ物語の中に身を置きながら、体験が響き合う瞬間を共につくる存在です。

“人”が主役となり、人と人の関わりによって体験が立ち上がっていく。

それが、「ファンタズーマ」です。

4人の使徒たち

「ファンタズーマ」が描くのは、単に身体を動かすための施設ではありません

ここでは、一人の動きが誰かの反応を呼び、その反応が場全体に広がっていきます。

人と人、身体と空間が響き合うことで体験が立ち上がり、これまでにない遊びの形が生まれる。

想像していた以上に身体が反応し、予想していなかった感情が動き出す。

その瞬間そのものが、ファンタズーマの真骨頂です。

施設概要

施設名：ファンタズーマ

URL:https://www.se-amuse.jp/fantazooma/

所在地：大阪府吹田市千里万博公園10-16

万博記念公園内

電話番号：050-5576-8086

オープン：2026年3月7日(土)（予定）

※詳細情報は順次公式サイトにて発表予定

会社紹介

[株式会社SEアミューズメント]

SEアミューズメントはドイツ製アスレチックタワーの輸入販売、運営を主業としています。

完成度の高いハードウェアに加え、現場スタッフ育成と世界観のあるブランド価値の創出を行うことで施設における課題解決を提唱します。

「ファンタズーマ」はその第一歩です。

【社名】株式会社SEアミューズメント

【代表者】代表取締役 海老原豊

【住所】神奈川県横浜市中区海岸通4-20-2 YT馬車道ビル

【TEL】050-5482-6777

【FAX】045-227-5251

【E-mail】info@se-amuse.jp

【URL】https://www.se-amuse.jp/