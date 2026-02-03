カーデックス株式会社、新機種「Zenius2」発売と公式サイトリニューアルを発表

カーデックス株式会社

カーデックス株式会社（本社：東京都）は、新機種のカードプリンタ「Zenius2」を正式発売いたします。また、製品情報やサポートをより分かりやすくお届けするため、公式ウェブサイト（https://www.cardex.jp）を全面リニューアルしました。

■ Zenius2の特長

Zenius2は、従来モデルから大幅に進化したカードプリンタです。主な特長は以下の通りです。

高速印刷：カラー片面印刷で最大180枚/時、モノクロ印刷で最大700枚/時のスピードを実現。

リライト機能：リライトカードへの印刷も可能

高解像度対応：カラー：300×300dpi、300×600dpi、モノクロ：300×1200dpiまで可能。

セキュリティ強化：デジタル消去機能

新リボンシリーズ対応：UV効果やダブルオーバーレイで耐久性とデザイン性を向上。

耐久性向上：プリントヘッド保護を搭載し、故障時に高額となる部分のハード故障率を低減

コンパクト設計：設置面積はA4サイズ、重量3.3kg

詳細は製品ページをご覧ください：https://www.cardex.jp/printer/zenius2/

製品動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T1UJjpKdIz4 ]

■ サイトリニューアルについて

新しいウェブサイトでは、目的別/製品別などのコンテンツを充実させ、製品情報の検索性も高め、さらにサポートコンテンツを充実させました。

スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧できるレスポンシブデザインを採用し、ユーザー体験を向上させています。

公式サイト：https://www.cardex.jp

【 会社概要 】

会社名：カーデックス株式会社

本社：〒106-0044 東京都港区東麻布１丁目23-5 PMCビル7F

代表者：代表取締役 坂東 信弘

事業内容：情報処理カードシステム機器の製造、販売、輸出入、ＩＤカードシステムの企画、開発、製作及び販売

世界140カ国以上に展開しているカードプリンタメーカー：Evolis社の日本総販売代理店及び国内リペアセンターをしています。

診察券、学生証、社員証、会員証、メニューカード、プライスカードなどあらゆるカード内製需要にこたえるカードプリンタを販売しています。

詳細はカーデックス株式会社の公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.cardex.jp