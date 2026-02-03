協力会社の求人活動を支援する新たな取り組み

伊藤組土建株式会社

伊藤組土建株式会社（本社：札幌市中央区北４条西４丁目１番地、代表取締役社長：大谷 正則）は、2026年2月3日より、公式ホームページ内に新たなコンテンツとして「協力会社紹介ページ」を開設いたします。

本ページは、当社の協力会社から寄せられた「専門工事業の仕事内容や求人情報を発信する場を設けてほしい」という要請をきっかけに、協力会社の求人活動を支援することを主な目的として制作しました。当社の事業を支える協力会社の仕事内容や専門性、求人情報などを紹介することで、協力会社の認知拡大と人材確保に貢献するとともに、ゼネコンと協力会社の協業体制を分かりやすく発信することを目指しています。

■ 協力会社の人材確保を支援

建設業界では以前から人手不足や若年層の業界離れが課題となっていますが、とりわけ専門工事業においてはその傾向が顕著で、その一因として専門工事業の仕事内容や役割が、社会に十分伝わっていないという状況があります。

建設事業は一社単独で完結するものではなく、専門性を持つ多くの協力会社との連携によって成り立っており、当社はゼネコンとして、日々その重要性を実感してきました。そうした中、協力会社から情報発信の支援要請を受けた当社は、協力会社が抱える人材確保や認知の課題を「個社の問題」ではなく、業界全体の持続性に関わる問題として受け止め、本コンテンツの制作を通して、協力会社の求人活動を支援することを決定いたしました。

■ 協業体制の可視化と、施工管理の仕事理解につながる構成

本コンテンツの制作にあたっては、当社と協力会社で制作メンバーを編成し、約10か月をかけて共にページを作り上げました。

完成したページでは、協力会社が担う各種専門工事の仕事内容や役割を紹介するとともに、関連する協力会社を掲載しています。あわせて、各企業のホームページや採用ページへの導線を設けることで、閲覧者が仕事に関心を持った際に、協力会社の求人情報へスムーズにアクセスできるようになっています。

また本ページは、ゼネコンの施工管理者を目指す人材にとっても、各種工事における専門工事業者との連携がイメージできる構成になっているため、仕事の理解につながるものと期待しています。

■ 協力会社制作メンバー代表 コメント

株式会社杉本運輸 代表取締役 杉本憲昭氏

まず伊藤組土建株式会社様には協力会の意見を取り入れて、本プロジェクトを一緒に進めてくださったことに心より感謝申し上げます。本プロジェクトは伊藤組土建株式会社建築部、土木部、総務部と安全衛生協力会の若手メンバーとで実行委員会を組織して進めてまいりました。我々専門工事業者にとっては、建物や構造物が出来上がってもその過程である仕事ぶりをアピールする機会がほとんどありません。本コンテンツを通じて少しでも専門工事業の中身を知っていただくとともに、建設業が身近なものであることを感じていただくツールとなることを期待しています。

また、今後は作成してゴールではなく、さらなるアピールができるコンテンツとするべく協力会若手メンバーも中心的役割を担っていく所存であります。

■ 協力会社とともに、業界の持続性を考える

当社にとって本コンテンツは、協力会社の求人・情報発信を支援する取り組みであると同時に、建設業界が直面する人手不足や若手離れといった課題に対し、地域社会や業界を支える企業としての責任ある姿勢を示すものでもあります。

建設の仕事を通して北海道の豊かな未来を目指す企業として、また協力会社とともに事業を成り立たせてきた企業として、持続可能な協業体制を次世代へつないでいくことは、当社が果たすべき重要な役割のひとつであると考えています。

■ 今後の展開について

本コンテンツの制作にあたり、掲載を希望する企業を募ったところ、87社と予想を大きく上回る協力会社の参加をいただきました。今後は、協力会社の声を継続的に反映しながら掲載内容の充実を図り、求職者にとっては建設業の多様な仕事を知る入口として、協力会社にとっては求人・情報発信の場として、より有用なコンテンツへと発展させていく予定です。

当社はこれからも、協力会社との対話を大切にしながら、信頼される事業基盤づくりと地域社会への貢献に取り組んでまいります。

【NEW】協力会社紹介ページ｜伊藤組土建 :https://www.itogumi.co.jp/partner-introduction

伊藤組土建株式会社

伊藤組土建(株)は1893年の創業以来、北海道の発展と共に歩み、地域社会に貢献することを使命としてきた総合建設事業者です。130年以上の歴史のなかで北海道を代表するような建造物や高難度の工事を数多く手がけ、「技術の伊藤」と呼ばれる実績を築いてきました。これからも伝統と革新を両輪として、北海道の未来をつくり続けます。



所在地： 札幌市中央区北4条西4丁目1番地

代表者： 代表取締役社長 大谷 正則

URL： https://www.itogumi.co.jp



本件に関するお問い合わせ

伊藤組土建株式会社 総務部 広報PR課 TEL: 011-241-8477

