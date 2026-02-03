東亜建設工業 労働組合が環境貢献型ポイ活アプリ「Pucre」を活用！ウォーキングイベントが環境貢献と連動

aora株式会社

aora株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:堀井 紳吾)が開発・運営する環境貢献型ヘルスケアアプリ「Pucre(プクレ)」が、東亜建設工業 労働組合のウォーキングイベントで活用されました。本取り組みは、従業員の健康増進と環境保全を同時に実現する新しいモデルとして、他企業・団体の健康経営/環境経営施策の参考となると確信しています。

■ 背景:健康経営と脱炭素の両立を目指して

近年、企業における健康経営の重要性が高まる一方で、ESG経営やSDGsへの対応も求められています。しかし、「健康増進」や「環境貢献」を「経済活動」に結びつけ推進できる仕組みは限定的でした。

東亜建設工業 労働組合には、従業員の健康促進を目的とした組合ウォーキングイベントの実施にあたり、「歩くだけでポイントが貯まり、健康にも環境にも貢献できる」というPucreの特徴に注目いただきました。また、これらの取り組みはこれまで一過性のものとなりがちでしたが、Pucreは無料で日常的に活用できるアプリのため、啓発にとどまらず、イベントをきっかけに日常生活でも継続的に利用できる点も本プロジェクトの魅力となっています。

■ Pucreの仕組み:生活が環境投資になる新しいエコシステム

Pucreは、日常の歩行などのアクションを通じて独自の環境ポイント「PUC(プク)*」を獲得できるアプリです。PUCはカーボンクレジットで裏付けられた環境価値を持ち、環境価値の経済循環を生み出します。

*「PUC」はaora株式会社が特許出願するカーボンクレジットと紐づく独自の環境ポイントシステム

🔄 Pucreのエコシステム循環プロセス

STEP 1: 歩く・日常活動

ユーザーが歩いた歩数やAppleMusicでの音楽の視聴等に応じてPUCポイントを取得できます。

STEP 2: カーボンクレジットをポイントとして還元

貯まったPUCは、カーボンクレジットの環境価値に裏付けられています。

STEP 3: 商品と交換

PUCは、提携店舗やグリーンマーケット「ぷくま」で、カフェチケット、コスメ、日用品などと交換できます。

STEP 4: カーボンクレジット譲渡・オフセット

商品交換に使われたポイント分のカーボンクレジットは、交換した商品の提供事業者へ譲渡され、自社の排出量相殺（カーボンオフセット）に活用することができます。

■ ウォーキングイベントでの活用イメージ

Pucreの主な特徴- 歩く、音楽を聴く、チェックインするなどゲーム感覚でポイント獲得- ポイント獲得がカーボンクレジット創出事業者の活動を支援し、持続可能な環境を構築する- 企業のカーボンクレジット調達コストを経済効果（集客・マーケティング等）に変換- いつでも誰でも無料で使える

東亜建設工業 労働組合のウォーキングイベントでは、参加者がPucreアプリをダウンロード。歩いた歩数に応じてリアルタイムでポイントが貯まり、環境貢献に気軽に参加できる仕組みを構築しました。また、グループコードを活用し、本イベント限定の歩数ランキングなどの連動企画でより楽しく参加いただける環境を提供いたします。

当社のユーザーの声:

「ポイントが貯まって、環境にも貢献できるならこのアプリがいい」

「環境貢献が気軽にできて、継続しやすい」

「どうせなら、これからの社会に貢献できるアプリを使いたい」

■ 企業が得られる導入メリット:健康経営×環境貢献

【健康経営効果】

- 従業員の健康増進と運動習慣の定着- エンゲージメント向上(お得で楽しく参加できる仕組み)

【環境経営効果】

- ESG・SDGs対応の具体的アクション- カーボンニュートラルへの貢献- 企業の社会貢献活動の認知拡大- 持続的な環境アクションの普及促進

【導入面のメリット】

- コストゼロからスタート可能- イベント後も継続利用で長期効果- データ活用による効果測定

■ 社会的意義:企業活動を起点とした環境貢献の輪を広げる

本取り組みの最大の特徴は、企業のウォーキングイベントを起点に、参加者の日常生活、そして家族・地域社会へと環境貢献の輪が広がる点です。

Pucreは単なるポイントアプリではなく、「生活がそのまま環境貢献になる」仕組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

■ 今後の展望:全国の企業・自治体への展開を推進

aora株式会社は、本モデルを全国の企業・自治体などとの連携、Pucreの導入を進めています。

すでに、渋谷区、京都府、京都市などとの取り組みを実施しており、様々なモデルケースが生まれています。

想定される活用シーン

■ 東亜建設工業 労働組合 湯浅 大樹のコメント

- 健康経営推進企業: 社内ウォーキングイベント、研修など- 自治体: 住民の健康づくり、地域活性化施策、イベントツアリズム、防犯企画など

近年、組合活動にも環境・地域への貢献が求められる中で、歩くだけで環境保全の応援につながるPucreは他にない仕組みだと感じ、採用を決めました。

日常の移動がそのまま参加になるため、無理なく参加者が増え、健康づくりと環境貢献を両立できる取り組みになることを期待しています。

■ aora株式会社 高橋 飛鳥のコメント

今回、東亜建設工業 労働組合様のウォーキングイベントにPucreを活用いただき、大変嬉しく思います。

健康経営と環境経営の両立は、多くの企業様が抱える課題ですが、「歩く」という日常の行動を通じて、従業員の皆様の健康増進と環境貢献を同時に実現できる点が、Pucreの最大の強みです。

特に本取り組みでは、イベント期間中だけでなく、その後も継続的にアプリを活用いただくことで、一過性に終わらない持続可能な取り組みとなることを期待しています。参加された従業員の皆様が、日常生活の中で自然と環境貢献を意識し、その輪がご家族や地域社会へと広がっていく。そのような好循環を生み出していきたいと思います。

今後も、企業様や自治体様との連携を通じて、生活者一人ひとりが無理なく楽しく環境貢献できる社会の実現を目指してまいります。

■ 東亜建設工業株式会社について

東亜建設工業は、北海道から九州まで日本各地に支店を有し、手がける事業も土木工事から不動産開発まで幅広い、東証プライム上場の総合建設会社です。1908年の創業を起点に、100年以上にわたって土木、建築の領域で事業を展開し、社会基盤整備を担い続けています。2021年には新たなコーポレートメッセージ「私たちの今が、社会の未来を創る Create Value, Build the Future」を策定し、新たな時代に向けた姿勢を打ち出しています。

名称：東亜建設工業株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー31階

代表者：代表取締役社長 早川 毅

設立：1920年1月

事業内容：総合建設業（海上土木、陸上土木、浚渫・埋立、建築工事の請負、土地の造成・販売、開発、建設コンサルタント）等

URL：https://www.toa-const.co.jp/

■ Pucreとは

「Pucre」アプリは、歩くだけで独自の環境ポイント（PUC）が貯まり、地球環境に貢献できるアプリです。PUCは、独自の環境ポイントであり、カーボンクレジットと紐づくため、貯まったPUC分のカーボンクレジットが購入されており、PUCを貯めることが地球環境を守る活動の支援につながります。

「PUC」の基盤技術は、ブロックチェーンなどWeb3技術と、ユーザー主権の認証などの仕組みが組み込まれており、あらゆる事業者のサービスへの組み込みが可能となっています。

・公式サイト：https://pucre.life/

・ダウンロードサイト：

AppleStore

https://pucre.onelink.me/G9nW/pressrelease

PlayStore

https://pucre.onelink.me/G9nW/pressreleaseandroid

・Instagram：https://www.instagram.com/pucre_earthcare/

■ aora株式会社について

設立：2025年5月13日

所在地：

東京都渋谷区代官山町13-5

京都府京都市中京区鍋屋町209-2

神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-21

代表取締役：CEO 堀井 紳吾

事業内容：

カーボンクレジット連動ポイントサービス「PUC」

環境経済エコシステムの企画・開発

ソーシャルファンディングアプリ「Pucre」

企業サイト：https://ao-ra.com/

aora株式会社は、アートとテクノロジーを通じて、"未来の社会を守るサステナブルファイナンス"を実装するグリーンフィンテック企業です。

生活者が日常の行動で環境貢献できるアプリ「Pucre」、歩く・使う・楽しむを通じてカーボンクレジットが創出される仕組みなど、文化としてのサステナビリティを社会に届けています。