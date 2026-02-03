【千葉/袖ケ浦】経済ジャーナリスト 荻原 博子 氏による「人生１００年時代の生活設計」講座（市民三学大学講座）を２月１４日（土）に開催します！
袖ケ浦市では、経済ジャーナリストの荻原博子さんによる講座を２月１４日（土）１４時３０分から開催します。「人生１００年時代の生活設計」と題し、様々な世代の皆様に楽しんでいただける講演を予定しています。事前申し込み不要、入場無料でご参加いただけますので、この機会にぜひご参加ください！本講座はオンラインでも配信を行いますが、その場合は、事前申し込みが必要になります。
・講演概要
テーマ： 人生１００年時代の生活設計
講 師： 荻原 博子（おぎわら ひろこ） 氏（経済ジャーナリスト）
日 時： 令和８年２月１４日（土）１４：３０～１６：００
会 場： 袖ケ浦市市民会館大ホール（千葉県袖ケ浦市坂戸市場１５６６）
駐車場有
申 込：【会場での受講】不要（直接、会場にご来場ください。）
【オンラインでの受講】事前申し込みが必要です。
⇒配信期間 令和８年３月４日（水）９：00～３月１１日（水）９：00
⇒申し込みはこちらから https://logoform.jp/form/tSXa/1321285
≪２月２７日（金）申込〆切≫
入場料： 無料
その他： 手話通訳があります
・講師プロフィール
荻原 博子
１９５４年生まれ。経済事務所勤務後、１９８２年からフリーの経済ジャーナリストとして、新聞・経済紙などに連載。女性では珍しく骨太な記事を書くことで話題となる。
難しい経済やお金の仕組みを、生活に根ざしてわかりやすく解説し、以降、経済だけでなくマネー分野の記事も数多く手がけ、ビジネスマンから主婦に至るまで幅広い層に支持されている。
バブル崩壊直後からデフレの長期化を予想し、現金に徹した資産防衛、家計運営を提唱し続け
ている。
新聞、雑誌等の連載やテレビのコメンテーターとしても活躍中。
近著に「６５歳からは、お金の心配はやめなさい」。
