こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パンティーライナーのいらない「おりもの用吸水ショーツ」に、バレンタイン＆ホワイトデー限定色が新登場
モモフル『おりもの吸水ショーツelegant』サイレントオフホワイト
株式会社Vieon（本社：東京都港区）が展開する機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、パンティーライナー（おりものシート）を貼らずに日常のおりものケアができる「おりもの用吸水ショーツ」を展開しています。
このたび、おりものケアの機能性と総レース仕立てのデザイン性を両立した『おりもの吸水ショーツelegant』より、バレンタイン＆ホワイトデー限定色「サイレントオフホワイト」が数量限定*で新登場。2026年2月3日(火)より、オンラインストアにて順次予約販売を開始します。
*なくなり次第終了となります
今回の限定色オフホワイトは、バレンタイン＆ホワイトデーを前にした「恋人たちの冬」がテーマ。肌に溶け込む上品なオフホワイトで、総レースの上品な質感が際立ちます。粘性のあるおりものの吸水、抗菌防臭機能、着心地だけでなく、気持ちを高めるデザイン性にこだわりました。恋の季節こそ、おしゃれを楽しみながら、デリケートゾーンのケアもしっかり。そんな女性に向けた、パンティライナーを貼らずにおりものケアができる吸水ショーツです。
■おりもの悩みの実態
女性の9割*は毎日おりものがあり、その量は1日あたり1〜5ml（5ml＝ティースプーン1杯分）ともいわれています。生理やPMSの悩みは近年広く知られるようになりましたが、おりものの悩みは“あるのが当たり前”として見過ごされがちなのが実情です。
毎日のちょっとした不快感に、こんなものかなと「慣れて」しまっている
人に言うほどでもないと思って、誰にも「相談できない」
パンティーライナー以外にケアの選択肢を「知らない」
■パンティーライナー（おりものシート）使用の実態
おりものケアの一般的なアイテムであるパンティーライナーですが、9割の女性が毎日おりものがある中で、ライナーを「毎日使う」は約4割、「毎日は使わない」は6割以上*という調査結果が出ています。
また、毎日のおりものをケアせず過ごすことで以下のようなトラブルに繋がる可能性があります。
ショーツの黄ばみ、臭い
ムレ、かゆみなどの不快感
雑菌が繁殖しやすい環境
* 2025年10月実施自社調べ おりものの有無に関するアンケート(n＝135)、おりものシートの使用頻度に関するアンケート(n＝156)、週に数回付ける・生理前後のみ付ける・全く付けないと回答した方の合計62％
出典：NHS “Vaginal discharge is normal - most women and girls get it.”／ACOG “Is it normal to have vaginal discharge?”／BMJ Best Practice “Assessment of vaginal discharge”（British Medical Journal Group）
毎日のおりもの悩みから女性を解放する新しい選択肢
パンティーライナーのいらない「おりもの用吸水ショーツ」
※Tバックタイプ 表（左）、内側の吸水面（右）
※ノーマルタイプの内側 吸水面に粘性のある水分を吸水中（左）、吸水後の様子（右）
モモフルは、パンティーライナーに代わる新たな選択肢として、2023年より「おりもの用吸水ショーツ」を展開し、シリーズ累計販売枚数は40万枚*を突破しています。
木崎尚子先生（ショコラウィメンズクリニック院長）監修のもと、粘性のあるおりものの吸水、抗菌防臭、毎日快適に着用できる着心地、デザイン性にこだわった吸水ショーツです。
* 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数
監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
＜おりもの用吸水ショーツは、こんな方におすすめ＞
パンティライナーをつけるのが面倒な方
パンティーライナーが肌に合わない方
パンティーライナーのゴミがでるのが気になる方
パンティーライナーやナプキンを生理前後に無駄にしたくない方
毎日おりものが出る方
おりものの量が多い方
軽い尿もれが気になる方
■製品特徴：
「おりもの吸水ショーツelegant」
吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）、パンティーライナー3〜5枚分に相当
エレガントな光沢感が際立つ総レース仕立てデザイン
Tバックタイプとノーマルタイプの2型展開
粘性のあるおりものをすばやく吸水する独自の6層構造
抗菌・防臭機能付き
吸水面は薄さ3ミリでごわつかず快適な着心地
※定番カラー（4色展開）：
グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラック
■限定カラー新製品情報（数量限定*）
おりもの吸水ショーツelegant サイレントオフホワイト
（バレンタイン＆ホワイトデー限定色）
・メーカー希望小売価格：各3,828円(税込)
・型：通常タイプ、Tバックタイプの2型展開
・サイズ：S,M,L,XL
*なくなり次第終了となります
■発売日/流通
・2月3日(火) 先行予約販売開始：公式LINEお友達＆メルマガ会員
・2月4日(水)予約販売開始：公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr
※2/4より限定カラーのページ公開
※予約後のお届け開始は2月18日より順次
・2月末〜発売：Amazon
【その他モモフル製品ラインアップ】
＜おりもの用 吸水ショーツ＞
■フリーライナー™luxury
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・おりものが少ないときにおすすめ
・ラグジュアリーな“光る刺繍”と透け感レース仕立て
・吸水面の薄さ1.5ミリ
https://digitalpr.jp/r/121825
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・おりものが多いときにおすすめ
・レースのないシンプルデザイン
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 吸水ショーツ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
・エレガントな光沢感が際立つ総レース仕立て
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
＜ブラジャー＞
■デイリーブラ
・バストケア専門家/新納舞里子氏監修
・吸水ショーツ(elegantレース)とお揃いデザイン
・自然な盛り×ノンワイヤーのストレスフリー設計
＜補正用ショーツ＞
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
＜インナーケア＞
■Luna BIO フェムケアサプリメント
医師監修のフェムケア乳酸菌サプリ
https://digitalpr.jp/r/123134
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで
毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も
美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
▼モモフル公式 Youtubeチャンネル
「おりもの吸水ショーツ」の吸水イメージ動画等をご覧いただけます
https://www.youtube.com/watch?v=JkSbdBxK6wY
株式会社Vieon
Vieonは「世界中の女性のQOLを1％上げる」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開しています。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となった「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目し、ニーズに寄り添った製品開発で進化し続ける「おりもの用吸水ショーツ」。これらを代表するmomoful製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
◆株式会社Vieon 会社概要
社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）
設立：2021年4月26日
代表：代表取締役 池上貴尉 ・CEO 赤坂桃果
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：機能性インナーの開発・販売
URL：https://www.momoful.com/
◆MOON-X株式会社 会社概要 （※Vieon株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンライン販売サイト
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr
株式会社Vieon（本社：東京都港区）が展開する機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、パンティーライナー（おりものシート）を貼らずに日常のおりものケアができる「おりもの用吸水ショーツ」を展開しています。
このたび、おりものケアの機能性と総レース仕立てのデザイン性を両立した『おりもの吸水ショーツelegant』より、バレンタイン＆ホワイトデー限定色「サイレントオフホワイト」が数量限定*で新登場。2026年2月3日(火)より、オンラインストアにて順次予約販売を開始します。
今回の限定色オフホワイトは、バレンタイン＆ホワイトデーを前にした「恋人たちの冬」がテーマ。肌に溶け込む上品なオフホワイトで、総レースの上品な質感が際立ちます。粘性のあるおりものの吸水、抗菌防臭機能、着心地だけでなく、気持ちを高めるデザイン性にこだわりました。恋の季節こそ、おしゃれを楽しみながら、デリケートゾーンのケアもしっかり。そんな女性に向けた、パンティライナーを貼らずにおりものケアができる吸水ショーツです。
■おりもの悩みの実態
女性の9割*は毎日おりものがあり、その量は1日あたり1〜5ml（5ml＝ティースプーン1杯分）ともいわれています。生理やPMSの悩みは近年広く知られるようになりましたが、おりものの悩みは“あるのが当たり前”として見過ごされがちなのが実情です。
毎日のちょっとした不快感に、こんなものかなと「慣れて」しまっている
人に言うほどでもないと思って、誰にも「相談できない」
パンティーライナー以外にケアの選択肢を「知らない」
■パンティーライナー（おりものシート）使用の実態
おりものケアの一般的なアイテムであるパンティーライナーですが、9割の女性が毎日おりものがある中で、ライナーを「毎日使う」は約4割、「毎日は使わない」は6割以上*という調査結果が出ています。
また、毎日のおりものをケアせず過ごすことで以下のようなトラブルに繋がる可能性があります。
ショーツの黄ばみ、臭い
ムレ、かゆみなどの不快感
雑菌が繁殖しやすい環境
* 2025年10月実施自社調べ おりものの有無に関するアンケート(n＝135)、おりものシートの使用頻度に関するアンケート(n＝156)、週に数回付ける・生理前後のみ付ける・全く付けないと回答した方の合計62％
出典：NHS “Vaginal discharge is normal - most women and girls get it.”／ACOG “Is it normal to have vaginal discharge?”／BMJ Best Practice “Assessment of vaginal discharge”（British Medical Journal Group）
毎日のおりもの悩みから女性を解放する新しい選択肢
パンティーライナーのいらない「おりもの用吸水ショーツ」
※Tバックタイプ 表（左）、内側の吸水面（右）
※ノーマルタイプの内側 吸水面に粘性のある水分を吸水中（左）、吸水後の様子（右）
モモフルは、パンティーライナーに代わる新たな選択肢として、2023年より「おりもの用吸水ショーツ」を展開し、シリーズ累計販売枚数は40万枚*を突破しています。
木崎尚子先生（ショコラウィメンズクリニック院長）監修のもと、粘性のあるおりものの吸水、抗菌防臭、毎日快適に着用できる着心地、デザイン性にこだわった吸水ショーツです。
* 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数
監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
＜おりもの用吸水ショーツは、こんな方におすすめ＞
パンティライナーをつけるのが面倒な方
パンティーライナーが肌に合わない方
パンティーライナーのゴミがでるのが気になる方
パンティーライナーやナプキンを生理前後に無駄にしたくない方
毎日おりものが出る方
おりものの量が多い方
軽い尿もれが気になる方
■製品特徴：
「おりもの吸水ショーツelegant」
吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）、パンティーライナー3〜5枚分に相当
エレガントな光沢感が際立つ総レース仕立てデザイン
Tバックタイプとノーマルタイプの2型展開
粘性のあるおりものをすばやく吸水する独自の6層構造
抗菌・防臭機能付き
吸水面は薄さ3ミリでごわつかず快適な着心地
※定番カラー（4色展開）：
グレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラック
■限定カラー新製品情報（数量限定*）
おりもの吸水ショーツelegant サイレントオフホワイト
（バレンタイン＆ホワイトデー限定色）
・メーカー希望小売価格：各3,828円(税込)
・型：通常タイプ、Tバックタイプの2型展開
・サイズ：S,M,L,XL
*なくなり次第終了となります
■発売日/流通
・2月3日(火) 先行予約販売開始：公式LINEお友達＆メルマガ会員
・2月4日(水)予約販売開始：公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr
※2/4より限定カラーのページ公開
※予約後のお届け開始は2月18日より順次
・2月末〜発売：Amazon
【その他モモフル製品ラインアップ】
＜おりもの用 吸水ショーツ＞
■フリーライナー™luxury
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・おりものが少ないときにおすすめ
・ラグジュアリーな“光る刺繍”と透け感レース仕立て
・吸水面の薄さ1.5ミリ
https://digitalpr.jp/r/121825
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・おりものが多いときにおすすめ
・レースのないシンプルデザイン
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 吸水ショーツ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
・エレガントな光沢感が際立つ総レース仕立て
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
＜ブラジャー＞
■デイリーブラ
・バストケア専門家/新納舞里子氏監修
・吸水ショーツ(elegantレース)とお揃いデザイン
・自然な盛り×ノンワイヤーのストレスフリー設計
＜補正用ショーツ＞
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
＜インナーケア＞
■Luna BIO フェムケアサプリメント
医師監修のフェムケア乳酸菌サプリ
https://digitalpr.jp/r/123134
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで
毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も
美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
▼モモフル公式 Youtubeチャンネル
「おりもの吸水ショーツ」の吸水イメージ動画等をご覧いただけます
https://www.youtube.com/watch?v=JkSbdBxK6wY
株式会社Vieon
Vieonは「世界中の女性のQOLを1％上げる」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開しています。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となった「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目し、ニーズに寄り添った製品開発で進化し続ける「おりもの用吸水ショーツ」。これらを代表するmomoful製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
◆株式会社Vieon 会社概要
社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）
設立：2021年4月26日
代表：代表取締役 池上貴尉 ・CEO 赤坂桃果
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：機能性インナーの開発・販売
URL：https://www.momoful.com/
◆MOON-X株式会社 会社概要 （※Vieon株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンライン販売サイト
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr