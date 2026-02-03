クラシル社が提供する「レシチャレ」「たべチャレ」の掛け合わせで購入率30％向上　流通・業態を横断した購買データを「AIレシート」で分析

クラシル株式会社

クラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江 裕介）が運営する国内No.1レシート買取りアプリ「レシチャレ」（※1）は、「えのきたけ」の生産量で日本一を誇る長野県「JA中野市」とキャンペーンを実施し、その極めて高い販促効果を証明しました。

本施策を通じ対象商品の魅力がユーザーへ浸透した結果、施策終了後においても購入率が実施前より30%高い水準で推移するという、極めて高い販促効果を確認しました。さらに、「たべチャレ」参加者の96.3％が「今後もえのきたけを料理に活用していきたい」と回答。この高い活用意向を裏付ける形で、一過性の購買に留まらないLTV（顧客生涯価値）の向上を実現しました。

今回の施策においては業界初・“全流通横断型の購買データ”の取得と分析が可能な「AIレシート」（※）を活用し、期間中に投稿されたレシートデータを集積し、ユーザーの購入品や購買頻度等を分析しています。

これまで、需要が季節や気温によって変動する食材の販売促進において、安定した需要を創り出すことが大きな課題となっていました。中でも、「えのきたけ」などのきのこ類は鍋料理での消費に偏りがちで、夏場に需要が大幅に減少するという構造的な問題を抱えておりました。

このような課題の解決策として、店頭での購入証明であるレシートを活用したサービス「レシチャレ」に近年注目が集まっています。「レシピ提案」×「買い物支援」×「ユーザー投稿」を一体化させた販促設計により、クロスMDの思想をオンラインで代替・拡張できる画期的なソリューションとして、流通・メーカー双方から導入が進んでいます。

※「AIレシート」

ユーザーが日常的にアップロードする全てのレシートを対象に、OCRとAIで購買データを精緻に分析し、流通や業態を横断した購買行動を可視化する機能です。

メーカーや小売企業の販売促進・マーケティング領域において、これまで取得が難しかった“全流通横断型の購買データ”の取得と分析を可能にし、LTV分析・競合商品の購買状況の可視化・One to Oneでのターゲティング販促を実現します。

■ キャンペーン概要

本施策では、長野県中野市産の「えのきたけ」を対象に、生活者の購買・調理・投稿・アンケートという一連の行動を通じて喫食体験を可視化し、きのこの新たな喫食シーン提案と消費喚起を図りました。具体的には、「レシチャレ（対象商品を購入し、そのレシートをアップロードすることでポイントが還元される）」「たべチャレ（対象レシピを調理し、写真をアップロードすることでポイントが還元される）」機能を活用し、対象商品を購入したレシート投稿でポイント還元を行うとともに、調理写真の投稿およびアンケート回答によって追加ポイントを還元しました。

体験レシピとして、「ラ・ボンヌターブル」中村和成シェフが監修した「えのきとぶなしめじのペペロンチーノ」を設定し、鍋以外の多様な調理方法を提案することで、夏場に落ち込みやすい需要の底上げを促進。期間は2025年7月1日から9月10日までの「レシチャレ」期間と、7月1日から9月12日までの「たべチャレ」期間で実施しました。

■ レシピ動画プラットフォーム「クラシル」と連携した施策で、認知獲得・購買・料理体験を促進

【認知獲得】

「たべチャレ」を、国内No.1レシピ動画プラットフォーム「クラシル」と連携して実施することにより、「クラシル」が保有する大規模なユーザーデータとレシピ開発ノウハウを最大限に活用いただけます。これにより、現代の生活者のニーズを的確に捉えたレシピの考案が実現します。

考案されるレシピは、単に調理法を提案するだけでなく、商品への関心を高める重要なフックとなり、商品の認知獲得とトライアル購入の促進に大きく貢献します。

【購買】

サービス全体でレシートという購入証明を収集・分析しているため、対象ユーザーの購買頻度や金額が施策前後でどのように変化したかをレポートで確認できます。これにより、次回の施策に向けた効果検証を効率的に行え、購買頻度を向上させることが可能です。

【料理体験】

「たべチャレ」にて、対象商品を使用した調理画像を投稿いただくことで、商品がどのように調理されたかといった購買後の具体的な消費状況を正確に把握することが可能となります。

■ 「AIレシート」（サービス名：なんでもレシート）とは

「AIレシート」は、ユーザーが日常的にアップロードする全てのレシートを対象に、OCRとAIで購買データを精緻に分析し、流通や業態を横断した購買行動の可視化を実現する機能です。

本機能は、メーカーや小売企業の販売促進・マーケティング領域において、これまで取得が難しかった“全流通横断型の購買データ”の取得と分析を可能にし、LTV分析・競合商品の購買状況の可視化・One to Oneでのターゲティング販促を実現します。

詳しくは、こちらのリリースを参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000392.000019382.html

「なんでもレシート」は「レシチャレ」内でユーザー向けに表示されるレシートアップロード機能のことを指す

■ 今後の展望

今後も「レシチャレ」は、生活者の「作る・買う・投稿する」という行動全体を設計し、メーカー・小売・生活者の三方にとって価値のある販促プラットフォームとして、機能強化と提携拡大を進めてまいります。

本キャンペーンや「レシチャレ」の導入にご関心のあるメーカー・流通関係者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「レシチャレ」企業向け案内サイト

https://retail.kurashiru.com/home-promotion





-------------------------------------

■国内No.1レシート買取りアプリ「レシチャレ」について

レシチャレは、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のコインを獲得し、ためたコインは様々な特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。

「レシチャレ」サービスサイト

https://about.rewards.kurashiru.com/

-------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp

（※1）

レシチャレ（旧：クラシルリワード）は『レシート買取りアプリ』においてDL数No.1

※集計期間：2024年10月～2025年9月

※iOS & Android合算値

※Sensor Tower調べ

※弊社は、App StoreおよびGoogle Playにおいて「レシート」または「レシート 買取り」検索で表示されるアプリのうち、「レシートのアップロード」「SNS投稿」でポイントを取得できる機能を有する、またはその旨が説明欄に記載されているアプリサービスを「レシート買取りアプリ」と定義しています。