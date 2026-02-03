「Healthy Living」で医療課題解決に取り組む富士通が語る、 「Pマーク」と共創する“信頼の基盤”とは

プライバシーマーク制度を運営する一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下 JIPDEC）は、ダイヤモンド・オンラインにて、プライバシーマーク（Pマーク）の役割を紹介するタイアップ広告記事を公開しました。プライバシーマーク制度サイトでも全文を公開中です。

本記事では、富士通株式会社（以下 富士通） が展開する社会課題を起点とする事業モデル「Uvance（ユーバンス）」の中核領域の一つである 「Healthy Living」の取り組み事例を通じて、医療DXにおける“信頼の基盤”としてのプライバシーマークの重要性を分かりやすくまとめています。

▶ 公開記事を読む

「富士通の「Healthy Living」が医療課題解決に革新をもたらす―AI×パーソナルデータによる価値創造と、「Pマーク」と共創する“信頼の基盤”とは」

機微な医療情報取り扱いに不可欠な「信頼」

医療提供体制が労働環境や経営面で危機的状況にある現在、AIによる医療DXは医療現場の崩壊を防ぐうえで重要な役割を果たします。しかし、医療現場で取り扱うデータにはさまざまな機微情報が含まれるため、情報を取り扱うソリューションや提供事業者には「安全性」だけでなく、ゆるぎない信頼が求められます。

今回公開したタイアップ広告記事では、富士通で医療・創薬領域でのパーソナルデータを用いた新たな事業開発を指揮する、グローバルソリューションビジネスグループ クロスインダストリーソリューション事業本部 VP, Healthy Living事業部長の荒木 達樹様にご登場いただきました。記事では、日本の医療現場が抱える課題に対し、富士通がテクノロジーによってどのような変革を目指しているのか、そしてその挑戦を実現させるためにプライバシーマーク取得/維持が果たす役割の重要性をお話しいただいています。

医療機関の方はもちろん、DXソリューションの導入を検討されている方、データ活用ビジネスに携わる方にも参考となる内容です。

