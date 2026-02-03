【焼肉ライク】“肉の日”は気軽に黒毛和牛！2月9日・28日の2日間限定で半額キャンペーンを全店舗で開催

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、2月9日（月）および2月28日（土）の2日間限定で、“肉の日”企画として黒毛和牛が半額になるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、「焼肉セット」または「肉単品」をご注文いただいたお客様限定で、対象の黒毛和牛メニューを通常価格の半額でお楽しみいただける内容となっております。

“肉の日”に、焼肉ライクならではのスタイルで、黒毛和牛を気軽に楽しめるこの機会を、ぜひご利用ください。

実施概要

【販売日】2026年2月9日(月)、28日(土）

【販売店舗】全店舗

【販売商品】黒毛和牛カルビ 単品 ハーフ/レギュラー

【価格】

ハーフ 370円 ※通常料金 740円

レギュラー 740円 ※通常料金 1,480円

黒毛和牛のバラ肉の中でもカルビに適した数種類の部位を厳選して使用しております。塩・タレと味付けをお選びいただけます。

※お一人様につき1点限りご注文いただけます

※「焼肉セット」または「肉単品」をご注文いただいたお客様に限ります

※「ごはんセット」＋「黒毛和牛カルビ半額」のみのご注文はできません

※他の割引・クーポン・サービスとの併用不可

※表示は税込価格です

※お肉は個体差により写真と異なる場合があります。

※写真・イラストはイメージです。

※当日の販売状況により、品切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【実施店舗】

▶︎東京都：

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/大森西口店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店/

▶︎千葉県：新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

▶︎神奈川県：横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

▶︎埼玉県：大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

▶︎茨城県：守谷サービスエリア上り店

▶︎北海道：札幌狸小路店/函館漁火通り店

▶︎大阪府：近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

▶︎京都府：京都河原町蛸薬師店

▶︎奈良県：大和西大寺駅店

▶︎兵庫県：神戸三宮店

▶︎新潟県：新潟駅前店

▶︎静岡県：静岡呉服町店

▶︎石川県：金沢諸江店

▶︎愛知県：名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

▶︎岡山県：さんすて岡山店/岡山下中野店

▶︎広島県：ekie広島店

▶︎福岡県：天神西通り店/小倉魚町店

▶︎熊本県：熊本下通店

▶︎鹿児島県：鹿児島天文館店

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なる。）

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：73店舗 （2026年1月末時点）

東京都31店舗、埼玉県3店舗、千葉県4店舗、神奈川県9店舗、北海道 2店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県3店舗、茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県1店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

HP ：https://yakiniku-like.com