日本最大級の教員向けオンラインプラットフォーム「授業てらす」が、DMM SALON AWARD 2025-2026にて『ソーシャルインパクト賞』を受賞！

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する、小学校の教員向けオンライン研修プラットフォーム「授業てらす」は、2026年1月17日（土）に開催された「SALON AWARD 2025-2026」（主催：DMMオンラインサロン）において、最も顕著な社会的価値を生み出したサロンに贈られる『ソーシャルインパクト賞』を受賞いたしました。

■ 受賞事業：「見る、見せる、語り合う オンラインの学びが全国の教室を変える」

「DMM SALON AWARD」は、日本最大級のオンラインサロン・プラットフォームであるDMMオンラインサロンに展開する数千ものコミュニティの中から、その年の優れた活動を顕彰する年に一度のアワードです。

今回「授業てらす」が受賞した「ソーシャルインパクト賞」は、活動を通じて顕著な社会的価値を生み出したサロンに贈られるものです。ビジネス的な成功だけでなく、「社会をより良く変えているか」という視点で選出される本賞の受賞は、学校現場の課題解決に挑む「授業てらす」の存在意義が公に認められた結果といえます。

■ 受賞を受けて 代表・星野達郎の想い

受賞にあたり、代表の星野達郎は「教育の未来」に向けた想いを次のように語っています。

「私自身、もとは小学校の教員でした。現場で子どもたちと向き合う中で感じた『もっとこうなれば、先生も子どもも幸せになれるのに』という強い想いが、NIJIN、そして『授業てらす』の原点です。

これまで教員の研修は、自治体や学校の中だけで完結する閉鎖的なものが中心でした。しかし、DMMさんが創ってくださったこのネットワークのおかげで、私たちは学校という壁を越え、全国の先生がつながり、共に学び合える『オンラインの学び場』のパイオニアになることができました。

私たちは、学校の中と外、両方の視点から教育を変えていきたいと考えています。先生が幸せに授業ができれば、その先にいる子どもたちは必ずHAPPYになります。今回の受賞は、私たちの活動が『教育現場をアップデートする社会的な力』になると信じてくださった結果だと確信しています。この勢いを止めず、不登校支援や海外展開など、さらに広いフィールドで教育の未来をプロデュースし続けてまいります。」

■「授業てらす」が目指すもの

「授業てらす」の目的は、単なるスキルの習得ではありません。

「授業」を磨く： 子どもたちが主役となる、創造的な授業のあり方を追求します。

「仲間」とつながる： 職員室で一人悩む先生をなくし、志を同じくする全国の仲間と切磋琢磨します。

「教育」を変える： 現場の先生一人ひとりの変化が、日本の教育の未来を創ると信じています。

【共に教育の未来を創る「仲間」を募集しています】

「今の教育を、このままにはしておけない」 「もっと子どもたちが輝く授業を創りたい」 そんな想いを抱えているあなたへ。

授業てらすは、共に学び、共に行動し、教育界に革命を起こす仲間を強く求めています。 今回の受賞は、私たちの通過点に過ぎません。一人ひとりの「もっと良くしたい」という願いが重なれば、教育は必ず変わります。教育を変えたい先生、ぜひ授業てらすの門戸を叩いてください。

■授業てらす

全国47都道府県から小・中学校教員が利用する教員向けオンライン研修プラットフォーム。子ども主体の授業に転換できる独自メソッドで利用会員の96％が授業力向上および児童生徒へのよりよい影響を実感。

公式サイト：https://www.nijin.co.jp/jugyoterrace

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール、）

URL ：https://www.nijin.co.jp/