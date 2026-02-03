LINE配信の効果を“数値で把握”。開封数・動画再生完了数の取得が可能に

エボラニ株式会社

エボラニ株式会社が提供するLINEマーケティングツール「anybot」は、LINE公式アカウントから配信したメッセージや動画コンテンツの、「開封数・開封率」および「動画再生完了数・動画再生完了率」の取得に対応しました。「配信したコンテンツが、どれだけのユーザーに、どのように見られているのか」を定量的に可視化することで、データに基づいたPDCAサイクル構築を支援します。

取得可能になった指標

開封数・開封率

配信したメッセージがユーザーによって開かれた件数と、その割合を算出します。配信内容や配信タイミングが、ユーザーの関心をどの程度引きつけているかを把握できます。

※いずれかの吹き出しをインプレッション（100%表示）した時点でカウントされます。

※トークルームを開かずに既読にされた場合はカウントされません。

動画再生完了数・動画再生完了率

配信した動画コンテンツが、最後まで視聴された件数と割合を算出します。動画の内容や構成が、ユーザーの視聴にどのような影響を与えているかを分析できます。

活用シーン

取得したデータを活用することで、LINEマーケティング施策の最適化が可能になります。

活用例 1：動画コンテンツの改善

動画コンテンツの配信において、開封率は高いが動画再生完了率が低い 配信を特定。

冒頭5秒の構成や動画の尺、サムネイルを改善することで、次回配信の動画再生完了率向上につなげる。

活用例 2：配信コンテンツ別の効果比較

テキスト・画像・動画それぞれの配信において開封率・動画再生完了率を比較。

ユーザーに最も刺さるコンテンツ形式を特定し、今後の配信フォーマット最適化に活用。

活用例 3：配信タイミングの最適化

配信時間帯別に開封率を比較し、最も開封されやすい時間帯を特定。

次回以降の配信を高パフォーマンスな時間帯に集中させ、全体の開封率向上を図る。

リリースに関する問い合わせ先

お問い合わせフォーム(https://anybot.me/app.html?type=app&from=web&b=13269&v=54305&_gl=1*hs2kne*_gcl_au*MTExOTI0Njc0OC4xNzUwNjQwNTUy*_ga*MzY0NDI1ODYwLjE3MTA5MjI2NjQ.*_ga_26F32XHS5E*czE3NTI0Nzg1NjgkbzU5JGcwJHQxNzUyNDc4NTg0JGo0NCRsMCRoMA..#!6bWluaWFwcF81NDMwNV92aWV3JTNG?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260203)

お問い合わせ種別「プレスリリースについて」よりお問い合わせください。

anybotについて

導入実績17,000社以上。LINE上での自動接客を実現するミニアプリ・チャットボット開発ツールです。あらゆる機能をノーコードで構築でき、低コストかつ短納期での実装が可能。LINEやメッセンジャー、メールなど既存のプラットフォームに多彩な機能を追加し、お客さまがより便利にサービスを利用できる環境を提供します。

エボラニ株式会社

本社：神奈川県横浜市

代表取締役：ソウ・ユ

https://evolany.com/(https://evolany.com/?utm_source=prtimes)

2018年に創業した横浜のITベンチャー。主要サービスのanybotでお客様の課題を解決し、デジタル化を促進しています。地域活性化やIT人材育成の取り組みにも力を入れ、社会に貢献しています。