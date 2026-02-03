【株式会社ユアルート】元三菱UFJ銀行 代表取締役専務 長田忠千代氏 社外取締役就任のお知らせ

株式会社ユアルート

株式会社ユアルート（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：玉谷風輝、以下「当社」）は、経営体制およびガバナンスのさらなる強化を目的として、2026年2月1日付で、元株式会社三菱UFJ銀行 代表取締役専務であり、現在も多数の上場企業・スタートアップにおいて社外役員等を務める 長田 忠千代（おさだ ただちよ）氏 が社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

1. 就任の背景と目的

当社は、日本の生活インフラ・産業基盤を支えるノンデスク・ブルーカラー領域に特化し、事業運営とM&Aを通じた産業再編・再生に取り組んでいます。

事業の拡大とともに、経営の高度化、財務戦略、リスクマネジメント、ガバナンス体制の強化が重要性を増しており、上場を見据えた経営基盤の構築が当社の最重要テーマの一つとなっています。

この度、国内最大級の金融機関において長年にわたり経営を担い、その後も上場企業・スタートアップ双方で豊富な社外役員経験を有する長田忠千代氏を社外取締役として迎えることといたしました。

同氏の金融・財務に関する高度な知見に加え、経営監督、ガバナンス強化、成長企業支援における豊富な経験を当社の経営に反映させることで、持続的な企業価値向上と健全な成長の実現を目指してまいります。

2. 長田 忠千代氏のプロフィール

長田 忠千代（おさだ ただちよ）氏

1980年、三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入社。

2006年に執行役員、2010年に常務執行役員を歴任し、2012年以降は代表取締役専務として同行の経営を担う。

同行退任後、東京急行電鉄（現 東急株式会社）常勤監査役を経て、現在は株式会社T&Aマネジメント代表取締役として、上場企業～スタートアップまで、幅広く多くの企業において社外役員・顧問等を務め、明日の日本を担う有望企業の成長と企業価値向上に情熱を燃やす。

【学歴】

・早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業

・慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 修了（MBA）

3. 新任社外取締役 長田 忠千代氏 コメント

私は長らく金融ビジネスに携わってきましたが、「金融と物流は社会を支える血流（動脈）」であるとの思いで強い関心を抱いております。特にユアルート社の手掛けられている消費者に直接貨物をお届けするラストワンマイルの軽貨物配送事業は、その重要性に比して経営体質が古く生産性の低い事業者が多いことを懸念しておりました。

そのような中で、ユアルート社の玉谷社長をはじめとする若く優秀な経営陣と出会い、徹底したユーザー目線で現場の課題に真摯に取り組みながら、他方高い目線で最新のテクノロジー・財務手法を駆使して事業の高付加価値化、ひいては業界の刷新に取り組む、その姿勢と行動力に大いに感銘を受けました。

今回の社外取締役就任を機に、これまで培った知見・ネットワーク等を活かし、微力ながらユアルート社の成長と企業価値向上、ひいては業界の刷新による我が国経済社会の健全な発展のお役に立ちたいと強く思っております。

どうぞよろしくお願いします。

4. 株式会社ユアルートについて

ノンデスク・ブルーカラー産業を支えるプロフェッショナル集団

公認会計士、戦略コンサルタント、ITエンジニアなど、各分野のスペシャリストを結集し、ノンデスク・ブルーカラー領域での実業運営を主導しております。現場の課題に直接向き合いながら、産業全体の再生に挑戦しています。特に、小規模プレーヤーが多数存在する断片化された市場構造において、経営課題を抱える企業を対象にロールアップ戦略を活用したM&Aによる企業グループ化を推進しております。PMIと独自の事業チャネルを組み合わせた成長モデルにより、ブルーカラー領域における持続的な再建と価値創出を実現しています。第一の事業領域として、ラストワンマイルに特化した軽貨物配送事業を展開しています。優秀なIT人材やコンサルティング人材の知見を最大限に活用し、従来のサービス運営を多角的に見直すことで、新たな価値を創出しております。産業全体の進化を促進するに留まらず、日本の産業を支える存在へと成長を続けてまいります。

事業内容

ノンデスク・ブルーカラー産業に特化したロールアップ事業

詳しくは、当社のコーポレートサイト（https://yourroot.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要】

会社名：株式会社ユアルート（Your Root Inc.）

本社所在地：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエーションスクエア14階

代表取締役：玉谷風輝

設立：2020年3月13日

資本金：52,352,000円

事業内容：ブルーカラーBX事業

メール：info@yourroot.co.jp

電話番号：045-565-9020

関連会社：株式会社NEOLEAP・株式会社MIYAGI・合同会社NOW（100％子会社）

HP：https://yourroot.co.jp/(https://yourroot.co.jp/)

