採用難・人材流出に勝つ！いま注目の25社【ホワイト企業認定2026年2月更新】

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。



しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。
時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。



ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。
その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。



私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。




2026年2月度 更新認定企業一覧











■MS&ADビジネスサポート株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3459


【所在地】　東京都中央区新川2-27-2


【認定回数】5回目



■株式会社エムステージ


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/682


【所在地】　東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F


【認定回数】6回目



■医療法人社団オハナ会ウィズ歯科クリニック


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5844


　　　　　　https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10075


【所在地】　千葉県柏市吉野沢2-3


【認定回数】4回目



■株式会社K-BIT


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5551


【所在地】　大阪府大阪市中央区南本町1-6-20　三陽ビル


【認定回数】5回目



■株式会社ジール


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/4256


【所在地】　東京都品川区上大崎二丁目13番17号 目黒東急ビル6階


【認定回数】5回目



■株式会社ゼネックコミュニケーション


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3015


【所在地】　京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町552番地 明治安田生命京都ビル


【認定回数】5回目



■医療法人社団元亨会てらお耳鼻咽喉科


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5536


【所在地】　東京都大田区蒲田4-1-1 2F


【認定回数】4回目



■株式会社トヨックス


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9499


【所在地】　富山県黒部市前沢4371


【認定回数】3回目











■株式会社アスカ


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/599


【所在地】　東京都港区新橋六丁目9番6号 １２東洋海事ビル 3階
【認定回数】8回目



■オルターボ株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5342


【所在地】　東京都渋谷区桜丘町31-14　岡三桜丘ビルSLACK SHIBUYA202
【認定回数】4回目



■SANGO株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1008


【所在地】　東京都渋谷区広尾1丁目11番2号9階
【認定回数】6回目



■株式会社ソフテック


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5466


【所在地】　高知県南国市蛍が丘一丁目4番　高知富士通テクノポート内
【認定回数】4回目



■株式会社DStyleホールディングス


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1944


【所在地】　東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23　Dstyle group.Building
【認定回数】8回目



■日軽エムシーアルミ株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8072


【所在地】　東京都港区新橋一丁目１番１３号
【認定回数】3回目



■福島コンピューターシステム株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2070


【所在地】　福島県郡山市大槻町字北八耕地13番地
【認定回数】8回目



■株式会社プラスト


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8466


【所在地】　埼玉県さいたま市中央区新都心明治安田生命さいたま新都心ビル23階
【認定回数】3回目



■株式会社MassiveAct


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3699


【所在地】　東京都港区北青山一丁目2-3 青山ビル12F
【認定回数】5回目



■株式会社ロビン


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10596


【所在地】　岐阜県岐阜市金町8丁目1番地 フロンティア丸杉ビル 5階


【認定回数】2回目



■株式会社ワカバヤシ


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5818


【所在地】　神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目26番10号
【認定回数】4回目










■東海プラントエンジニアリング株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8257


【所在地】　愛知県名古屋市南区南陽通6-1
【認定回数】3回目



■株式会社日本ピュアシステム


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5392


【所在地】　大阪府大阪市中央区北久宝寺待ち3-5-12　御堂筋本町アーバンビル
【認定回数】4回目











■医療法人希桜会おぐまホームケアクリニック


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3916


【所在地】　大阪府大阪市東淀川区豊里1-3-33　豊里白陵ビル2階
【認定回数】5回目



■株式会社システムコンシェルジュ


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/12191


【所在地】　東京都千代田区神田錦町2-11-7　小川ビル3階、4階、5階
【認定回数】2回目



■株式会社則定工業


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8165


【所在地】　東京都稲城市平尾1-14-1 サイレントパーク8-103


【認定回数】3回目



■室町ケミカル株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5713


【所在地】　福岡県大牟田市新勝立町1丁目38番5


【認定回数】4回目





ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。




ホワイト企業認定 一覧はこちら :
https://mag.jws-japan.or.jp/cert_company/


ホワイト企業認定とは




1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。



一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。


2025年2月時点で累計約640社が認定を取得しています。






会社概要



社名　　　　　　：一般財団法人日本次世代企業普及機構


通称　　　　　　：ホワイト財団


本社所在地　　　：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4　SNビル4階


代表理事　　　　：岩元 翔


ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/


　　　　　　　　　https://jws-japan.or.jp/white-nintei/