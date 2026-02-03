“カラフルな新デザイン店舗が東京に初上陸”『JACK IN THE DONUTS』東京ドームシティ ラクーア店2月10日（火）にリニューアルオープン

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北浦大作、以下当社）は、2月10日（火）東京都文京区のドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）東京ドームシティ ラクーア店』をリニューアルオープンいたします。

ブランドをトータルリブランディング。新デザイン第3号店が都内に初上陸！

2025年11月よりブランドアイデンティティを大きく一新した『JACK IN THE DONUTS』。テーマは、「だれか、大事な人に何かを送る時の創意工夫」。ドーナツをつくるときの“チョコをまぶす”“アイシングする”“コーティングする”といった創造的なアクションをモチーフに、ブランドの“わくわく”をグラフィカルに表現しました。

ポップでプレイフルなカラーパターンを基調とした新デザインは、店内やボックス、スタッフユニフォームにも展開し、“おもちゃ箱のような空間”を演出しています。阪神梅田本店、イオンモール福岡店に続く東京ドームシティ ラクーア店でぜひ新しい『JACK IN THE DONUTS』をお楽しみください。

「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する『JACK IN THE DONUTS』

“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げる『JACK IN THE DONUTS』は、2011年に1号店をオープン。現在、ショッピングモールを中心にFC店を含め全国33店舗を展開しています。日本でも近年注目を集めているハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした「生マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、健康志向の方にもおすすめの「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時25～40種類をラインナップしています。美味しさはもちろんのこと、自家製ドーナツが100円台～というリーズナブルな価格帯と、選べる楽しさで多くの方に支持されています。

東京ドームシティ ラクーア店がリニューアル！"おもちゃ箱"のようなドーナツ専門店に

この度、『JACK IN THE DONUTS』は、改装工事のため一時休業していた東京ドームシティ ラクーア店を、ブランドの新デザインを取り入れリニューアルオープンいたします。

2023年4月15日にオープンして以来、多くのお客さまにドーナツをご愛顧いただいてきました。本店舗は、2025年11月よりスタートしたブランドのトータルリブランディングを体現する、新デザイン第3号店として、都内では初の出店形態となります。東京ドームシティ ラクーアは遊園地、東京ドームに隣接し、温浴施設や多彩なショップ・飲食店が集まる複合商業施設です。イベント来場者やファミリー、カップルなど幅広い層が来店し、日常のおやつから手土産まで、さまざまなシーンでご利用いただいています。

今回、オープン記念キャンペーンとして、ドーナツを1,500円（税込）以上お買い上げのお客様に、ドーナツ無料券をプレゼントいたします。

今後も『JACK IN THE DONUTS』は、2040年までに国内100店舗展開を目指し、個性豊かなドーナツで、子どもから大人まで多くの方に“わくわく”をお届けして参ります。

店舗概要

店名：JACK IN THE DONUTS 東京ドームシティ ラクーア店

住所：東京都文京区春日1-1-1 東京ドームシティラクーア 1階DELI&DISH内

電話：03-3868-0772

営業時間：10:00-21:00

定休日：施設の休館日に準ずる

店舗規模：テイクアウト専門店

ブランドテーマ「日常にユニークを。」を表現した、カラフルで遊び心あるデザインにリブランディング。

おすすめドーナツ

生マラサダクリームブリュレ 352円 かぼちゃと芋を練りこんだふわふわとろけるような軽いマラサダ生地の表面を、カリっとキャラメリゼ中に卵感たっぷりのカスタード。甘くてほろ苦い大人のブリュレドーナツ。生マラサダカスタード 330円 生マラサダ生地に卵感たっぷりのカスタードを贅沢に使ったドーナツ。卵、北海道産牛乳を使用したカスタード、とろけるようなふわふわな生地をあわせてシンプルに仕上げました。生マラサダ練乳ミルク 330円 生マラサダ生地に濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めたドーナツ。あっさりとしたホイップに練乳を混ぜてミルキーに仕上げたホイップクリームとやさしい生地との相性が抜群です。チョコ生マラサダ 330円チョコチップを練り込んだチョコ生地を、チョコで贅沢にコーティング。チョコ好きにはたまらない、至福の生マラサダ。宇治抹茶生マラサダ 330円抹茶を練り込んだ生地に、宇治抹茶チョコを上品にコーティング。抹茶好きにはたまらない、至福の生マラサダ。生マラサダ 264円 かぼちゃと芋を練り込んだふわふわとろけるような生マラサダ生地にまろやかな甘さの 粉糖をまぶしたシンプルなドーナツ。生地本来のおいしさ、自然な甘さ、なめらかな軽い食感が楽しめます。ミルクティーエクレアシュー 264円セイロン紅茶のアールグレイで仕上げた濃厚カスタード。上質なミルクティーチョコで芳醇な香りのすっきりとした仕上がりラズベリーファッション 220円 ラズベリーの華やかな香りと酸味が引き立つ果肉入りチョコ。ラズベリークランチでリッチな仕上がりです。チョコファッション 198円 チョコレート好きにはたまらない、シンプルにチョコレートと生地を楽しんでもらえるドーナツです。珈琲ファッション 220円 香り高く芳醇な風味のキリマンジャロとコロンビアをブレンドした深煎りコーヒーのチョコで仕上げた新しいオールドファッションです。宇治抹茶ファッション 220円 上質な京都宇治抹茶チョコと、香ばしさをお楽しみいただけるきび糖きな粉を使用したドーナツです。クロワッサングレーズ 275円 クロワッサンとドーナツの形状を融合させたスイーツで、層がたっぷり、外はサクッと中はふわふわ食感です。オリーボーレン 275円 5種類のドライフルーツを練りこんだオランダの伝統的なふんわりとしたドーナツです。カヌレドーナツ 264円 フランス菓子カヌレ特有のもっちり食感と、ほろ苦いカラメルグレーズ、ラム酒の風味を加えてより本格的に仕上げたドーナツです。ギャラクシードーナツ 242円 アメリカで話題のドーナツが日本上陸！銀河をイメージしたカラフルで不思議な見た目がSNSでも人気のドーナツです。

リニューアルオープンキャンペーン

実施内容：ドーナツ1,500円（税込）以上お買い上げドーナツ1個無料券をプレゼントします。

・ドーナツ1個無料券は無くなり次第配布を終了します。 ・ドーナツ1個無料券は次回3個以上お買い上げで、ドーナツ１個プレゼントします。 ・1会計につき1枚のご利用とさせていただきます。 ・無料券はドーナツ300円（税込）以下の商品が対象です。 ・他のサービス・イベントとの併用はできません。

『JACK IN THE DONUTS』について

2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国33店舗（2026年2月3日現在）を展開するドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、１.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、２.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、３.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方もうれしい「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など、多彩なカテゴリーで常時25～40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。

URL：http://jack-donuts.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/jackinthedonuts/

X：https://x.com/jackinthedonuts

TikTok：https://www.tiktok.com/@jack.in.the.donuts

ビッグクリエイト株式会社について

企業理念に「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』のほか、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に58店舗展開中。（2026年2月3日現在）

【会社概要】

会社名 : ビッグクリエイト株式会社

本社 : 東京都港区北青山1-4-6 246 青山ビル5階

設立 : 2011年

代表者 : 代表取締役 北浦大作

事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店「鳥さく」のFC本部及び店舗運営

U R L： http://jack-donuts.jp