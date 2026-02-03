R6B × リワイア、株式会社WOWOWのECサイト「WOWOW百貨店」構築を支援

株式会社R6B

株式会社R6B（本社：東京都世田谷区、代表取締役：師橋 淳一、以下R6B）と株式会社リワイア(本社：東京都港区、代表取締役：加藤 英也、以下リワイア)は、株式会社WOWOW(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山本 均)が2025年10月15日にオープンしたECサイト「WOWOW百貨店」（https://dept.wowow.co.jp/）の構築・開発を共同で支援したことをお知らせいたします。

■ WOWOWアカウントとECサイトの会員IDを統合し“シームレスな購買体験”を実現

「WOWOW百貨店」は「人生を楽しむ大人のための百貨店」をコンセプトとし、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといったWOWOWが放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃える新しいECサイトです。

本プロジェクトでは、

- R6B：Shopifyを活用したECサイト構築 / UI・UX設計- リワイア：WOWOW WEBアカウントとのID統合・連携（App Unity Xross ID）

をそれぞれ担当しました。

両社の技術を組み合わせることで、以下を実現しています：

- WOWOW加入者限定商品の閲覧・購入制御- 加入状況に応じた商品表示・導線設計

これにより、WOWOWの“視聴体験”と“購買体験”がつながる、シームレスな顧客体験の提供が可能になりました。

■ 「R6B × リワイア」による協業で実現したWOWOW百貨店構築における価値

WOWOW百貨店の開発では、以下のような課題を共同で解決しました。

● 1. コンテンツ視聴とEC購入の分断をなくす会員ID連携設計

リワイアが提供する「App Unity Xross ID」により、WOWOW WEBアカウントとWOWOW百貨店（Shopify）とのID統合・連携を実現。

これにより、WOWOW WEBアカウントの加入ステータスとEC上の行動を横断して活用できる状態を実現しました。

● 2. 加入者限定商品を実現するための高度な購入制御ロジック

R6Bが構築したShopifyカスタマイズにより、 “加入ステータスによる閲覧・購入制御”を実現。

これにより、WOWOWのサービスをより多層的にお楽しみいただけるUXを設計しています。

● 3. 会員基盤

ID連携により、

- 加入状況に連動した特典提供- 会員属性を活かした商品展開- 将来的なデータマーケティングへの活用

など、EC事業拡大に向けた基盤づくりにも貢献しています。

株式会社R6B(https://r6b.jp/) 会社概要

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。

これまでに600社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、220社以上のMA（マーケティングオートメーション）・SNS支援を行っております。

株式会社リワイア(https://rewired.jp/) 会社概要

「コマースを、つなぎなおす。」をミッションに、ECシステムの技術支援をはじめ、コマースに必要な各種機能をつなげるインテグレーションサービスを提供しています。システム構築の経験豊かなエンジニアを中心に、ShopifyをはじめとしたECサイト・アプリを技術面からサポートします。自社開発アプリとして、ポイント機能を実装できる「どこポイ」、チェックアウト画面やサンクスページを最適化する「あとプラ」、会員ランクを作成する「らんキィ」、サンキューページをカスタマイズできる「さんクス」を提供中。