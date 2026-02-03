ヨーロッパの肺炎球菌ワクチン市場：2032年に29億米ドル規模へ成長、CAGR5.7％が示す予防医療の進化と持続的成長ポテンシャル
ヨーロッパの肺炎球菌ワクチン市場の全体像と成長背景
ヨーロッパの肺炎球菌ワクチン市場は、予防医療への意識の高まりと高齢化の進展を背景に、着実な成長軌道を描いています。2023年時点で約18億米ドル規模であった同市場は、2032年には29億米ドルに到達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7％という安定した拡大が見込まれています。この成長は一時的な需要増ではなく、欧州全体の公衆衛生戦略、ワクチン政策、人口動態の変化といった構造的要因に支えられたものです。
肺炎球菌感染症は、肺炎、髄膜炎、敗血症など命に関わる重篤な疾患を引き起こす可能性があり、特に高齢者、乳幼児、慢性疾患を有する人々にとって大きな健康リスクとなります。欧州各国では、こうしたリスクを低減するために予防接種プログラムを強化しており、肺炎球菌ワクチンはその中核を担う存在として位置付けられています。
肺炎球菌感染症の疾病負荷と予防の重要性
肺炎球菌感染症は、日常的な呼吸器感染症から侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）まで幅広い病態を引き起こします。特に高齢化が進むヨーロッパでは、免疫機能の低下に伴い重症化リスクが高まるため、医療システムへの負担も増大しています。入院治療や集中治療が必要となるケースでは医療費が高額化し、国家レベルでの医療コスト抑制が大きな課題となっています。
このような背景から、治療よりも予防を重視する考え方が強まり、肺炎球菌ワクチンの重要性が再認識されています。ワクチン接種は個人の健康を守るだけでなく、集団免疫の形成を通じて社会全体の感染リスクを低減し、医療費の長期的な抑制にも寄与します。
結合型ワクチンと多糖体ワクチンの技術的進化
肺炎球菌ワクチンには主に結合型ワクチンと多糖体ワクチンの2種類が存在します。結合型ワクチンは、肺炎球菌の莢膜多糖体をタンパク質と結合させることで、乳幼児や免疫応答が弱い層にも強力で持続的な免疫を誘導できる点が特徴です。一方、多糖体ワクチンは広範な血清型をカバーできる利点を持ち、主に成人や高齢者向けに使用されています。
近年では、より多くの血清型に対応する次世代結合型ワクチンの開発が進んでおり、これが市場成長をさらに後押ししています。ワクチン技術の高度化は、感染症対策の精度を高めると同時に、各国の予防接種スケジュールの見直しや拡充を促しています。
研究開発とイノベーションが生む競争環境
ヨーロッパの肺炎球菌ワクチン市場では、既存製品の改良だけでなく、新規ワクチンの研究開発が活発に行われています。より多くの血清型をカバーする高付加価値ワクチンや、接種回数の削減、保存性の向上など、患者と医療現場の双方にとって利便性を高める技術革新が競争力の源泉となっています。
また、製造プロセスの効率化や供給体制の強化も重要なテーマであり、安定供給を実現できる企業が市場で優位に立つ傾向があります。
主要企業のリスト：
● Astellas Pharma Inc
● CSL Ltd
● GSK plc
● Merck & Co. Inc
● Panacea Biotech Ltd
● GPN Vaccines
● SK Bioscience
● Pfizer Inc.
● Sanofi S.A
● Serum Life Sciences Ltd
● Talley Group Ltd
● Walvax Biotechnology Co. Ltd
