アジア太平洋地域シロアリベイトシステム市場、都市部における害虫駆除技術の革新を背景に、堅調な年平均成長率（CAGR）4.7％で拡大し、2035年までに24億8,000万米ドルに達すると予測される
アジア太平洋地域シロアリベイトシステム市場は、2025年から2035年にかけて15億6660万米ドルから24億7980万米ドルに達すると予測されています。予測期間中、年平均成長率（CAGR）は4.7％となり、この成長は主に急速な都市化、環境への配慮、および新しい技術の採用に起因しています。
市場の成長を牽引する要因
都市化による需要増加
急速な都市化は、アジア太平洋地域シロアリベイトシステム市場の需要を大きく促進しています。都市部の拡大に伴い、建物やインフラの新たな建設が進んでおり、シロアリの被害リスクが増加しています。特にインドや中国では都市人口の急増が予測されており、それに伴いシロアリ対策の必要性が高まっています。これにより、シロアリベイトシステムの需要が増し、今後5年間で市場は急成長すると見込まれています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/asia-pacific-termite-bait-systems-market
新しい住宅需要の増加
アジア開発銀行によると、2030年までにアジア地域で約15億人が新たに住宅を必要とすると予測されており、この動向がシロアリベイトシステムへの需要をさらに後押ししています。新たに建設される住宅やインフラに対するシロアリ対策が必須となり、その中でもベイトシステムの採用が進んでいます。
市場の制約
高額な導入および維持コスト
シロアリベイトシステムに関連する高額な導入および維持コストは、市場の成長を抑制する大きな要因です。特に発展途上国では、これらのシステムの初期投資が障壁となり、導入が進まないケースが多いです。また、定期的な監視やベイトの交換が必要であり、維持コストが継続的にかかるため、特に予算が限られている市場では採用が進みにくい状況です。
主要企業のリスト：
● Syngenta AG
● Sumitomo Chemical Co., Ltd.
● Spectrum Brands Holdings, Inc.
● BASF SE
● PCT International, Inc.
● CORTEVA
● Exterminex
● Rentokil Initial PLC
● Ensystex
● EnviroBug
コスト意識の高い市場における課題
特に東南アジアでは、シロアリベイトシステムの年間維持費が高いため、価格に敏感な市場では導入率が低く、地域内の発展途上国では市場成長に対する制約となっています。新型コロナウイルスの影響による経済的な影響も、非必需サービスへの支出削減を引き起こし、シロアリ対策に対する投資を減少させています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/asia-pacific-termite-bait-systems-market
市場機会
環境に配慮したシロアリ駆除ソリューションの需要増加
近年、環境に配慮したシロアリ駆除方法への関心が高まっており、これが市場成長の大きな機会となっています。特にアジア太平洋地域では、化学物質を使用しない「グリーン」シロアリ駆除システムの採用が増加しています。環境意識が高まる中、消費者の約70％が環境に優しいシロアリ駆除方法を選好しており、このトレンドは市場の成長をさらに加速させる要因となっています。
グリーンシロアリベイトシステムの普及
アジア太平洋地域におけるグリーンシロアリベイトシステムの普及は、年10％以上の成長を見込んでいます。これらのシステムは、低毒性かつ生分解性の材料を使用し、非標的生物や環境への影響を最小限に抑える設計がなされています。特に、環境規制が厳しい日本やオーストラリアなどでの採用が増加しており、このトレンドは市場全体をさらに成長させる要因となっています。
市場の成長を牽引する要因
都市化による需要増加
急速な都市化は、アジア太平洋地域シロアリベイトシステム市場の需要を大きく促進しています。都市部の拡大に伴い、建物やインフラの新たな建設が進んでおり、シロアリの被害リスクが増加しています。特にインドや中国では都市人口の急増が予測されており、それに伴いシロアリ対策の必要性が高まっています。これにより、シロアリベイトシステムの需要が増し、今後5年間で市場は急成長すると見込まれています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/asia-pacific-termite-bait-systems-market
新しい住宅需要の増加
アジア開発銀行によると、2030年までにアジア地域で約15億人が新たに住宅を必要とすると予測されており、この動向がシロアリベイトシステムへの需要をさらに後押ししています。新たに建設される住宅やインフラに対するシロアリ対策が必須となり、その中でもベイトシステムの採用が進んでいます。
市場の制約
高額な導入および維持コスト
シロアリベイトシステムに関連する高額な導入および維持コストは、市場の成長を抑制する大きな要因です。特に発展途上国では、これらのシステムの初期投資が障壁となり、導入が進まないケースが多いです。また、定期的な監視やベイトの交換が必要であり、維持コストが継続的にかかるため、特に予算が限られている市場では採用が進みにくい状況です。
主要企業のリスト：
● Syngenta AG
● Sumitomo Chemical Co., Ltd.
● Spectrum Brands Holdings, Inc.
● BASF SE
● PCT International, Inc.
● CORTEVA
● Exterminex
● Rentokil Initial PLC
● Ensystex
● EnviroBug
コスト意識の高い市場における課題
特に東南アジアでは、シロアリベイトシステムの年間維持費が高いため、価格に敏感な市場では導入率が低く、地域内の発展途上国では市場成長に対する制約となっています。新型コロナウイルスの影響による経済的な影響も、非必需サービスへの支出削減を引き起こし、シロアリ対策に対する投資を減少させています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/asia-pacific-termite-bait-systems-market
市場機会
環境に配慮したシロアリ駆除ソリューションの需要増加
近年、環境に配慮したシロアリ駆除方法への関心が高まっており、これが市場成長の大きな機会となっています。特にアジア太平洋地域では、化学物質を使用しない「グリーン」シロアリ駆除システムの採用が増加しています。環境意識が高まる中、消費者の約70％が環境に優しいシロアリ駆除方法を選好しており、このトレンドは市場の成長をさらに加速させる要因となっています。
グリーンシロアリベイトシステムの普及
アジア太平洋地域におけるグリーンシロアリベイトシステムの普及は、年10％以上の成長を見込んでいます。これらのシステムは、低毒性かつ生分解性の材料を使用し、非標的生物や環境への影響を最小限に抑える設計がなされています。特に、環境規制が厳しい日本やオーストラリアなどでの採用が増加しており、このトレンドは市場全体をさらに成長させる要因となっています。