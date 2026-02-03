観光土産品の企画・製造・卸売を行うFUJISEY、東京ギフトショーに出展 ー平成レトロブームで再注目！「たれぱんだ」ご当地グッズを初お披露目ー
観光土産品の企画・製造・卸売を行うANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子、以下 FUJISEY）は、2026年2月4日（水）から6日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」（ブース番号：東7-T39-61）に出展します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340677/images/bodyimage1】
■ ご当地ベアやサンリオグッズのほか、新シリーズ「ご当地たれぱんだ」を初お披露目！
FUJISEYは、1970年の創業より半世紀以上にわたり、全国各地の様々なお土産を生み出してまいりました。
当社は「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物産の企画、製造、卸売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、FUJISEYにしかない独自性の高い商品を提供し続けています。また近年は、一般企業やスポーツ団体とのコラボ商品、企業ノベルティグッズ製作など多くの企業様にもご愛顧いただいています。
今回出展する東京ギフトショーでは、2027年に15周年を迎える自社ブランド「ご当地ベア」のほか、国内外で人気のサンリオキャラクターズ関連商品や、新シリーズ「ご当地たれぱんだ」（4月発売予定）を初お披露目。本企画のためだけに誕生したオリジナルご当地デザインを、来場者の方にいち早くご紹介いたします。
地域との連携強化やオリジナルグッズの開発にお悩みの企業・施設・自治体・その他団体様にはOEMやコラボ企画をご提案し、小売店・雑貨店・問屋・オンラインギフトショップ等を運営する企業様には取扱店舗として販路拡大を図ってまいります。観光物産で培った「思い出をかたちにする」企画開発力を、ぜひブースで感じていただきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340677/images/bodyimage2】
＜出展概要＞
「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」
主 催： 株式会社ビジネスガイド社
会 期： 2026年2月4日（水）～6日（金）10:00～18:00 （最終日は17:00終了）
場 所： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 【ブース番号】 東7-T39-61
入場料： 無料（事前登録制）
U R L ： https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/
■主な展示商品
【１】ご当地ベア https://www.fujisey.com/gotouchibear/
2027年の15周年を控え、全国の観光地で圧倒的なシェアを持つ当社のオリジナルブランド。地域に根差した多様な展開と高いデザイン性により、多くの企業様とのOEM実績を誇ります。新たな展開として、若年層やライトユーザーをターゲットとしたイラストシリーズや、実用的なハグ・クリップなど、トレンドに対応した商品をご紹介します。
ご当地ベアのイラストシリーズ 第一弾商品（2025年11月発売）
ご当地ベア富士山、山梨ピーチ、信州おこじょをモチーフにしたステッカー（400円・税別）、アクリルスタンドチャーム（700円・税別）、缶マグネット（500円・税別）、トートバッグ（1,500円・税別）、キッズTシャツ（2,200円・税別）。
ご当地ベアのイラストシリーズ 第二弾商品（2026年1月発売）
ご当地ベア北海道シマエナガ、お台場、横浜マリン、名古屋モーニング、京都伏見、福岡あまおうをモチーフにしたステッカー（400円・税別）、アクリルスタンドチャーム（700円・税別）、缶マグネット（500円・税別）、トートバッグ（1,500円・税別）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340677/images/bodyimage1】
■ ご当地ベアやサンリオグッズのほか、新シリーズ「ご当地たれぱんだ」を初お披露目！
FUJISEYは、1970年の創業より半世紀以上にわたり、全国各地の様々なお土産を生み出してまいりました。
当社は「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物産の企画、製造、卸売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、FUJISEYにしかない独自性の高い商品を提供し続けています。また近年は、一般企業やスポーツ団体とのコラボ商品、企業ノベルティグッズ製作など多くの企業様にもご愛顧いただいています。
今回出展する東京ギフトショーでは、2027年に15周年を迎える自社ブランド「ご当地ベア」のほか、国内外で人気のサンリオキャラクターズ関連商品や、新シリーズ「ご当地たれぱんだ」（4月発売予定）を初お披露目。本企画のためだけに誕生したオリジナルご当地デザインを、来場者の方にいち早くご紹介いたします。
地域との連携強化やオリジナルグッズの開発にお悩みの企業・施設・自治体・その他団体様にはOEMやコラボ企画をご提案し、小売店・雑貨店・問屋・オンラインギフトショップ等を運営する企業様には取扱店舗として販路拡大を図ってまいります。観光物産で培った「思い出をかたちにする」企画開発力を、ぜひブースで感じていただきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340677/images/bodyimage2】
＜出展概要＞
「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」
主 催： 株式会社ビジネスガイド社
会 期： 2026年2月4日（水）～6日（金）10:00～18:00 （最終日は17:00終了）
場 所： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 【ブース番号】 東7-T39-61
入場料： 無料（事前登録制）
U R L ： https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/
■主な展示商品
【１】ご当地ベア https://www.fujisey.com/gotouchibear/
2027年の15周年を控え、全国の観光地で圧倒的なシェアを持つ当社のオリジナルブランド。地域に根差した多様な展開と高いデザイン性により、多くの企業様とのOEM実績を誇ります。新たな展開として、若年層やライトユーザーをターゲットとしたイラストシリーズや、実用的なハグ・クリップなど、トレンドに対応した商品をご紹介します。
ご当地ベアのイラストシリーズ 第一弾商品（2025年11月発売）
ご当地ベア富士山、山梨ピーチ、信州おこじょをモチーフにしたステッカー（400円・税別）、アクリルスタンドチャーム（700円・税別）、缶マグネット（500円・税別）、トートバッグ（1,500円・税別）、キッズTシャツ（2,200円・税別）。
ご当地ベアのイラストシリーズ 第二弾商品（2026年1月発売）
ご当地ベア北海道シマエナガ、お台場、横浜マリン、名古屋モーニング、京都伏見、福岡あまおうをモチーフにしたステッカー（400円・税別）、アクリルスタンドチャーム（700円・税別）、缶マグネット（500円・税別）、トートバッグ（1,500円・税別）。