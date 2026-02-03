電子音楽との遭遇！ 2/4 DOMMUNEにて石井眞木生誕90周年。 スタジオに眠っていた電子音楽を一挙公開！ 石井眞木×NHK電子音楽スタジオの全貌を解き明かす4時間のイマーシブ配信が緊急決定！
株式会社スリーシェルズは、代表・西耕一が、2026年2月4日にSUPER DOMMUNEに出演することを、2月3日に発表しました。
電子音楽との遭遇！
2/4 DOMMUNEにて石井眞木生誕90周年。
スタジオに眠っていた電子音楽を一挙公開！
石井眞木×NHK電子音楽スタジオの全貌を解き明かす4時間のイマーシブ配信が緊急決定！
日本の現代音楽界において、不滅の光を放ち続ける作曲家・石井眞木（1936-2003）。
彼の生誕90周年を記念し、音楽メディアの最前線「SUPER DOMMUNE」で、長らく埋もれていた電子音響作品を一挙解禁します。
本プロジェクトの3つの要点
半世紀の沈黙を破る「音源発掘」とリマスター
NHK電子音楽スタジオの黄金期を支えた巨匠たちの愛弟子・日永田広が、貴重なアナログを現代の技術でデジタル・リマスター。50年の時を超え、石井眞木が描いた「電子音楽との遭遇」が最高の状態で甦ります。
打楽器奏者・會田瑞樹による画期的ライブ実演
世界で活躍する打楽器奏者 會田瑞樹が、電子音楽と打楽器における石井眞木の代表作『旋転』をライブ演奏。
大阪万博・自動車工業館の音楽を担当した石井眞木が、エンジン楽器や、スピーカーを時速30キロで回転させるなどして得た経験がこの作品には反映されています。
磁気テープに記録された電子音と、生身の人間。2つの時間の遭遇が叩き出す火花！
スリリングな音楽的格闘は必見です。
宇川直宏×西耕一らによる徹底解体トーク
「現在美術家」宇川直宏のMCのもと、日永田、會田、べんいせい、西耕一らが石井眞木の「狂気」と「論理性」を徹底解説。様々な文脈を接続するトークで、石井眞木の音楽が目指した「始源の響き」を再認識します。
石井眞木が1960年～70年代にNHKのスタジオで作り上げた音響は、AIやデジタル全盛の現代においても、なお新しく、鋭い。西洋の論理と、東洋の精神性が出会うことでさらなる進化を遂げた「現代音楽」。
それらは石井眞木の音響探求に、かけがえのない変化・成長をもたらしました。
配信プログラム（厳選曲目）
『波紋』（1965）：ヴァイオリン、室内楽とテープが溶け合う、初期の傑作。
『饗応』（1968）：オーケストラと電子音が共鳴する歴史的名作。
『螺旋 I』（1969）：7奏者と電子音が描く無限の回転。
『旋転』（1971）：【ライブ実演】打楽器の迫力と電子音の遭遇。
『アニメ・アマーレ』（1974）：ハープが奏でる、電子の詩。
【開催概要】
日時：2026年2月4日（水）19:30～23:30（4時間超）
配信URL：https://www.dommune.com/
出演：宇川直宏、會田瑞樹、日永田広、べんいせい、西耕一
連動公演：2026年2月15日「音の始源を求めてPresents 電子音楽の個展：石井眞木」（西早稲田 Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL）
今すぐすべきこと
2月4日19：30-23：30を死守せよ
SUPER DOMMUNEは世界中どこからでも無料でアクセス可能！ あなたもこの「歴史の目撃者」になるのだ。
投げ銭で文化を守れ
DOMMUNEのスーパーチャットで、この貴重なアーカイブの継承を支援してください。
2月15日のリアル公演チケットを確保せよ
配信で予習したら、次は生身の音響空間でその「狂気」を体感してください。
https://peatix.com/event/4770438
CD音の始源を求めて 16 石井眞木（2/CD）Electronic Convergence | 音の始源を求めて
https://sound3.buyshop.jp/items/133733675
