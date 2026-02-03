【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.247】 2月18日（水）「再エネを取り巻く課題と、UPDATERの課題解決」 13時ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.247 「再エネを取り巻く課題と、UPDATERの課題解決」を2月18日にオンラインライブ配信いたします。
近年、釧路湿原におけるメガソーラー問題や、大企業の風力発電事業撤退に象徴されるように、再生可能エネルギーを取り巻く環境は大きな変化の局面を迎えています。
本セミナーでは、株式会社UPDATER 気候テック事業本部 部長 上村 康裕氏をお迎えし、地域との摩擦、自然環境への影響、ビジネスとしての持続可能性など今まさに「転換点」に立つ再エネの背景を踏まえながら、UPDATERが実際に取り組んできた取り組みを事例として、お話頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「再エネを取り巻く課題と、UPDATERの課題解決」
1．地域・自然と共生する太陽光発電所の組成
2．企業との協働による、新たな価値創出の仕組み
3．優良発電所へ買取価格を上乗せする独自スキーム
4．太陽光パネル大量廃棄問題に対するリユース促進の取り組み
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社UPDATER
気候テック事業本部 みんなパワー事業部 部長
「共生する再エネプロジェクト10」リーダー
上村 康裕氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月18日（水）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月17日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0218_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340059/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
近年、釧路湿原におけるメガソーラー問題や、大企業の風力発電事業撤退に象徴されるように、再生可能エネルギーを取り巻く環境は大きな変化の局面を迎えています。
本セミナーでは、株式会社UPDATER 気候テック事業本部 部長 上村 康裕氏をお迎えし、地域との摩擦、自然環境への影響、ビジネスとしての持続可能性など今まさに「転換点」に立つ再エネの背景を踏まえながら、UPDATERが実際に取り組んできた取り組みを事例として、お話頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「再エネを取り巻く課題と、UPDATERの課題解決」
1．地域・自然と共生する太陽光発電所の組成
2．企業との協働による、新たな価値創出の仕組み
3．優良発電所へ買取価格を上乗せする独自スキーム
4．太陽光パネル大量廃棄問題に対するリユース促進の取り組み
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社UPDATER
気候テック事業本部 みんなパワー事業部 部長
「共生する再エネプロジェクト10」リーダー
上村 康裕氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月18日（水）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月17日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0218_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340059/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ