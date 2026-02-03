市民講座　2/17 (火)　耳鼻咽喉科医が提案する、きこえの老化対策について　（参加無料）

株式会社 日本コクレア補聴器でも聴こえにくいときはありませんか？

この度、株式会社 日本コクレア（執行役員社長：上中茂弘、以下「日本コクレア」）は、聴こえに関するサポートを提供する活動の一環として、全国に補聴器店を展開する株式会社 パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：恒吉裕司、以下「パリミキ」）と共催にて、2月17日(火）難聴と難聴医療の選択肢についての市民講座を開催いたします。

この市民講座では、年歳を重ねるにつれて生じる聴力の低下を補う補聴器や人工内耳について、耳鼻咽喉科医師よりわかりやすくお話しいただきます。きこえに不安がある方はもちろん、「まだ大丈夫かな」と感じている方にもおすすめの講座です。講演後は個別の相談も行います。難聴を感じていらっしゃるご本人はもちろん、ご家族の方の参加も歓迎します。参加無料です。

なお、本講座開催時は、別会場にて「きこえチェック」が体験できます。

イベントの詳細

参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79047/table/101_1_1d4164ad8e18a019534fd62e712e3e0c.jpg?v=202602031051 ]川越プリンスホテルまでの主要アクセス- QRコードより お申し込み下さい。お申し込みの受付は先着順とさせていただきます。

[担当者イメージ]

市民講座についてのお問い合わせ先：

株式会社 日本コクレア イベント事務局 apac-japan-info@cochlear.com

共催：株式会社 日本コクレア、株式会社 パリミキ

※本セミナーは、難聴に関する理解促進を目的としており、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません