メイク落ちとうるおいが両方叶うと人気のホットクレンジング「シュシュモア　ホットクレンジングジェル＜フレッシュピーチの香り＞」が数量限定で登場！

株式会社桃谷順天館

創業140年「人と地球の美しい未来を創る」をパーパスに掲げる株式会社桃谷順天館（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：桃谷誠一郎）は、美容液成分を贅沢に配合し、メイク落ちとうるおいが両方叶うと人気のホットクレンジングシリーズ「シュシュモア」から、「シュシュモアホットクレンジングジェル＜フレッシュピーチの香り＞」を、2026年2月3日（火）より先行発売いたします。

本製品は20～30代の毛穴悩みに着目し、シリーズ共通の「メイク落ちとうるおいの両立」はそのままに、桃を連想するような透明感溢れるみずみずしいお肌に着目し、ピーチ香る温感クレンジングとして開発しました。

【製品概要】

「シュシュモア ホットクレンジングジェル＜フレッシュピーチの香り＞」は、岡山県産モモ葉エキスとPDRN（保湿）※1 配合の温感クレンジングジェルで、お肌を労わりながらメイクや黒ずみ汚れをすっきりオフします。毛穴を整える※2 モモ葉エキス※3 に加え、PDRN（保湿）※1・グルタチオン・ナイアシンアミド（保湿）配合で、透き通るようなハリ肌へ導きます。まるで採れたて桃のフレッシュな香りに包まれる、癒しのクレンジングタイムを。

※1DNA-Na ※2保湿による ※3白桃リーフエキス

シュシュモア ホットクレンジングジェル＜フレッシュピーチの香り＞

製品名：シュシュモア ホットクレンジングジェル＜フレッシュピーチの香り＞

容量：200g

価格：1,760円（税込）

先行発売日：2月3日（火）

一般発売日：2月17日（火）

【製品特長】

POINT 1：モモ葉エキス※3＆PDRN（保湿）※1配合 凹凸感のない、ハリ桃肌へ。

岡山県産のモモ葉エキス※3を配合。開いた毛穴をキュッと引き締め※2、肌表面の凹凸感をなめらかに整えます。さらに話題のPDRN（保湿）※1をはじめ、グルタチオン・ナイアシンアミド・ビタミンC誘導体※4などの美容成分をバランスよく配合。内側から押し返すようなハリと透き通るようなツヤを与え、桃のようにみずみずしく、なめらかな肌印象へ導きます。

※4ビスグリセリルアスコルビン酸

【特徴成分 モモ葉エキス※3】

岡山県産の白桃の葉から抽出したモモ葉エキスを使用。

お肌を引き締め、毛穴の開きによる凹凸感を目立ちにくくすることで、キメの整った、ハリ感のあるなめらかな肌へ。

【美容成分（保湿）】

PDRN※1：ハリ・ツヤケア

グルタチオン/ナイアシンアミド/ビタミンC誘導体※4：くすみケア※5

※5乾燥によるくすみを防ぐこと

POINT 2：お肌を労わるこだわりのジェルで温感メイクオフ

+5°Cの温感美容液ジェルで毛穴の奥からメイク・黒ずみ汚れをすっきりオフします。

・W洗顔不要

・まつエクOK

・6つのフリー処方

（オイル/パラベン / 鉱物油 / シリコン / 紫外線吸収剤 / 合成着色料）

POINT 3：採れたて感覚みずみずしいリアル桃の香り

温感美容液ジェルをお肌に馴染ませると、桃のフレッシュジューシーな香りが広がり、1日の終わりに心とお肌を優しく解きほぐします。

【ChouChou more (シュシュモア)とは】

株式会社桃谷順天館のジュネフォースが展開する「シュシュモア」は、忙しい毎日を生きるすべての方へ向けたクレンジングブランドです。毎日使うものだからこそ、植物の恵みでやさしくオフ。ただ落とすのではなく、肌を労わりながら、一日の疲れをほどくようにゆっくりと。毎日のクレンジングを、癒しのリラックスタイムへと変えるアイテムを展開しています。