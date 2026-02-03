【東京2号店、ついにオープン！】自分で仕上げる、牛肉100%のハンバーグが自慢！関西発祥のファミリーレストラン「トマト＆オニオン 足立入谷店」が2月17日（火）東京都足立区にオープン！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」は、2026年2月17日（火）に東京に二店舗目となる「トマト＆オニオン 足立入谷店」をオープンいたします。

トマト＆オニオン 足立入谷店

所在地：東京都足立区入谷5丁目16-18

電話番号：03-5691-7746

開店日：2026年2月17日（火）

営業時間：10:30～23:30

席数：112席

駐車場：38台

ファミリーレストラン「トマト＆オニオン」とは

ハンバーグが自慢の、関西発祥のファミリーレストランです。1979年8月 京都府舞鶴市の住宅と緑に囲まれるのどかな場所で第一号店をオープンしました。

「トマオニ」の愛称で親しまれている「トマト＆オニオン」は『人も、料理も、どこよりも熱く。』というスローガンのもと、厚さ2cmの鉄板と、ひとつひとつ丁寧に焼き上げられたこだわりのハンバーグや、季節ごとに開催される期間限定メニューなど、バラエティ豊富な料理を取り揃えています。

「トマト＆オニオン」自慢のこだわりメニュー

【不動の人気No.1】"牛肉100％!!" 弾丸ハンバーグ

ステーキや焼肉に使用する部位を使用しています。素材の旨味を最大限に引き出すためにつなぎは不使用。“牛肉100％!!”の肉々しい、贅沢なハンバーグです。

300℃以上の高温のグリルで表面はカリッ！と、中はジューシーに仕上げたハンバーグはご家庭では真似のできないプロの味です。肉汁がいっぱいのハンバーグを最後にお客様ご自身で焼石で焼いて仕上げるため、提供から食べるまでの時間も楽しめます。

【店内手切りだからこその、このおいしさ】ビフテキ

牛一頭から少量しかとれない希少部位「ブレードミート」を使用したステーキ。肉厚ジューシーなブレードミートは肉の旨味がよく脂が程よくあり、噛むほどに甘みを感じることができます。

ビフテキは店内で手切りをしてから調理をしています。手切りをすることで、肉の旨味を最大限に引き出すことができます。ビフテキは鉄板、お重や御膳などのメニューでお楽しみいただくことができます。

【実はファンが多い！嬉しい○○○○し放題】黒カレーライス

これを食べるのを楽しみに来店される方もいらっしゃるくらい人気のメニュー。じっくりと丁寧に煮込んだ玉ねぎが入った黒カレーはまろやかでコクのある味わい。こちらはなんと無限にお替わりし放題！バーコーナーから、お好きな量を心ゆくまでお召し上がりいただけます。

ランチタイムは通常メニューに＋330円（税込）でご注文いただけます。

メニューはこちらから :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/grand/

非日常を味わえる空間

トマト＆オニオンは空間づくりにもこだわっています。

店内はアメリカのホームパーティーを意識した装飾となっております。こだわりぬいた数々の料理を、日常から自由になれるアーリーアメリカン調の空間でお楽しみいただくことができます。

既存店舗の内観１.既存店舗の内観２.

トマオニならでは！無料サービスのわたがしや、お得なランチ

大人から子どもまで大人気！無料でお使いただけるわたがし機をご用意しております。ご注文されたお客様は、どなた様でもご利用いただけます。

平日ランチタイム（月～金曜日、15時まで）限定で、ランチメニューを1,044円（税込）～販売しております。ランチメニューは、人気の黒カレーライスとスープバーを無限にお替わりできる、嬉しいサービス付き！ご家族やご友人とのランチタイムにピッタリです。

どなたでもお使いいただける「わたがし機」ランチ一例（日替わりランチ／税込1,044円）（ハンバーグランチ 濃厚チェダーチーズソース／税込1,099円）ランチメニューはこちら :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/lunch/

アメリカンダイニングレストラン 「トマト＆オニオン」

トマト＆オニオンは、美味しいハンバーグが食べられる洋食レストランです。お店はアーリーアメリカン調で、あたたかく家庭的なイメージを大切にしています。ステーキやハンバーグは美味しく召し上がっていただくため、アツアツの鉄板で提供するスタイルをとっています。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/

公式アプリ：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

公式X：https://twitter.com/tomaoniOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）