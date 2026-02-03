″怒り″から生まれたルームスプレー IN ANGER（インアンガー）　2026年3月発売開始

GRASSE TOKYO株式会社

アロマ・フレグランスブランドを展開しているGRASSE TOKYO（グラーストウキョウ）株式会社(https://grassetokyo.com/)（東京都江東区東陽5-12-5 代表取締役 藤井省吾）は、株式会社スマイルズ(https://smiles.co.jp/)との共同開発で誕生したルームスプレー IN ANGER（インアンガー）を2026年3月より発売開始致します。

ルームスプレー IN ANGER（インアンガー） 香りは３種類

ルームスプレー IN ANGER（インアンガー）は、こもった空間の香りをリフレッシュするだけでなく、スプレーを強く握り噴霧するという行為そのものに意味を持たせることをコンセプトに開発されました。そこに残った人の気配、言葉にしきれないモヤッとした空気を思いきり換えてしまう--そんな感覚で、噴霧の時間そのものを楽しんでいただきたいと考えています。香りは、いずれも刺激的でスパイシーな印象を軸に構成された全3種類をラインアップ。感情が高ぶった瞬間や、空間をリセットしたいタイミングに寄り添うルームスプレーとして提案します。

■商品名

【GRASSE TOKYO ルームスプレー IN ANGER（インアンガー）：Chili pepper（唐辛子）× Lemon（レモン）】 上代2,860円（税込）

爽やかなレモンと唐辛子を想わせるスパイシーな香り

【GRASSE TOKYO ルームスプレー IN ANGER（インアンガー）：Japanese pepper（山椒）× Caramel（カラメル）】 上代2,860円（税込）

スーッと抜ける山椒のアロマに程よく混ざり合うカラメルの苦みを感じる香り

【GRASSE TOKYO ルームスプレー IN ANGER（インアンガー）：Black pepper（黒胡椒）× Fig（イチジク）】 上代2,860円（税込）

ほのかに甘い無花果のフレッシュ感に黒胡椒がアクセントになった香り

■GRASSE TOKYO公式ブランドサイト/公式Instagram/X（旧Twitter）/Facebook

本商品に関する最新情報は、GRASSE TOKYO公式ブランドサイトまたは公式Instagram、X（旧Twitter）、Facebookをご覧ください。

GRASSE TOKYO公式ブランドサイト：https://grassetokyo.com

GRASSE TOKYO公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/grassetokyo_official

GRASSE TOKYO公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/GRASSETOKYO

GRASSE TOKYO公式Facebookアカウント：https://www.facebook.com/grassetokyo

■開発背景

ルームスプレー＜IN ANGER（インアンガー）＞は、白熱したミーティング後の空気のこもった会議室への"怒り"から生まれました。悪者がいるわけではない。窓をひらき風が入れば解決する。しかし、すでに揺さぶられてしまった私の感情はどこへ行けばいいのでしょうか。そんな時は、もやつく空間を打ち抜くようにIN ANGERを強く握りしめる。スパイシーかつフレッシュな香りが通り過ぎていく。私は落ち着きを取り戻す。"怒り"を"香り"に変えながら。

■展示会出展のご案内

本展示会の弊社ブースにて、この度ご紹介致しましたルームスプレー IN ANGER（インアンガー）とGRASSE TOKYO商品の一部をご紹介致します。

＜第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026＞

開催日時：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

2月4日（水）10:00～18:00

2月5日（木）10:00～18:00

2月6日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟４ホール（江東ブランドブース内）

所在地：〒135-0063東京都江東区有明三丁目11番1号

出展箇所・ブース：西4-T44-08

詳細：公式サイト(https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/outline.htm)をご覧ください。

＜MEET WITH EXHIBITION #2026/02＞

開催日時：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

2月4日（水）12:00～19:00

2月5日（木）10:00～19:00

2月6日（金）10:00～17:00

会場：有明フロンティアビル アトリウム

所在地：〒135-0063東京都江東区有明三丁目7番26号 1F

出展箇所・ブース：20

詳細：公式サイト(https://peraichi.com/landing_pages/view/mwe)をご覧ください。

■GRASSE TOKYO（グラーストウキョウ）株式会社について

GRASSE TOKYO株式会社は、ドメスティックブランドとして、南フランス・グラースで調香された香りをもとに、日本国内でアロマ・フレグランス製品の製造・販売を行っています。香粧品やアロマ雑貨の企画・開発に加え、商業施設やホールなどにおける香りの空間デザインも手がけ、香りを通じた空間価値の創出に取り組んでいます。また、インテリア・雑貨・アパレルブランドへのアロマブレンドデザイン提供のほか、（公社）日本アロマ環境協会 総合資格認定校の講師としての活動や、アロマレシピの監修など、香りに関する専門的な知見を活かした幅広い事業を展開しています。

商号：GRASSE TOKYO株式会社(https://grassetokyo.com/)

本社所在地：〒135-0016 東京都江東区東陽5-12-5 フォーシーズンズビル

※ショップではございません。店頭販売は行っておりません。

電話番号：03-6666-0713

代表取締役：藤井 省吾

設立：平成25年

認可：化粧品製造販売業