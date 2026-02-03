商業施設特化型DXツール「favyモバイルオーダー」で、「PayPay」が利用可能に。

株式会社favy

株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧）は、フードホールや商業施設向けに提供しているモバイルオーダーシステム「favyモバイルオーダー」において、キャッシュレス決済サービス「PayPay」に対応したことをお知らせします。

2026年2月4日（水）より野村不動産株式会社が運営する「BLUE FRONT SHIBAURA」内のダイニングホールでのPayPay対応を皮切りに、全国22箇所のフードホール・商業施設で順次対応してまいります。

■ 導入の背景と目的

北海道から九州まで、全国22箇所のフードホール・商業施設などで導入されている「favyモバイルオーダー」は、複数店舗の横断注文やリテールメディア機能を持つ、商業施設特化型のDXツールです。

これまでも多様な決済手段に対応しておりましたが、施設運営者様およびエンドユーザー様双方から、国内で高いシェアを誇る「PayPay」への対応を望む声を多数いただいておりました。

今回の対応により、お客様の利便性を最大化し、機会損失を防ぐことで、テナントおよび施設全体の売上向上に直接的に貢献します。

■ 今後の展開

「favyモバイルオーダー」でのPayPay支払いに関して、順次利用が可能となります。

先行して、2026年2月4日より、野村不動産株式会社が運営する「BLUE FRONT SHIBAURA」内の『CANAL DINING HALL』および『GREEN DINING HALL』にて、ご利用いただけるようになります。

その他の施設につきましても、準備が整い次第、順次PayPay払いがご利用いただけます。

《PayPay導入スケジュール（予定）》

2026年2月4日（水）：

- 東京都港区：「BLUE FRONT SHIBAURA」内、『CANAL DINING HALL』および『GREEN DINING HALL』

2026年2月中旬以降：

■ favyモバイルオーダーについて

- 北海道札幌市：オドリバ席（『4PLA』地下1階「ODORiBA/大通バル」内）- 広島県広島市：reDine 広島- 富山県富山市：富山北口横丁- 京都府京都市：じねんと食堂（「伏見力の湯」内）

「favyモバイルオーダー」は、お客様自身のスマートフォンで「注文」から「決済」までを完結できる商業施設特化型の注文システムです。

施設ごとのオペレーションに合わせ、「事前決済型」と「事後決済型」の柔軟なカスタマイズが可能で、単一店舗だけでなく、フードホールのような「複数店舗の一括注文」にも対応しており、施設内の回遊性と客単価の向上に寄与します。

自社運営の飲食店やシェア型フードホールでの実証実験（PoC）を経て開発されているため、現場のオペレーションに即した使いやすさが特徴です。

＜導入メリット＞

【店舗・テナント様】

- 注文・調理・提供状況をタブレットでリアルタイムに可視化- 店舗ごとにメニューを個別・自由に管理できる- 店舗の立地に左右されず注文を受けやすい

【館・デベロッパー様】

- 館内の各テーブルの状況をタブレット画面で一覧できる（※事後決済型のみ）- 館内の各店舗の売上情報を分計して確認できる

詳しくはfavy公式サイトからお問合せください：https://favy.co.jp/

※「PayPay」はPayPay株式会社の登録商標です。記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

- モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供- シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営- web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/