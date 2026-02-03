【北海道 初上陸】世界屈指のスノーリゾートニセコに「Photomatic」のセルフフォトブースを限定設置

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、世界屈指のスノーリゾートである北海道・ニセコエリアにセルフフォトブースを設置いたしました。

設置場所は、ニセコの玄関口であるJR倶知安駅にほど近い複合商業施設「LILY HALL（リリーホール）」。その中に位置する、洗練された空間が魅力のカフェ「meetzz（ミーツ）」にて、2026年1月10日（土）よりPhotomaticの運営を開始いたしました。

インバウンドから人気のセルフォトブースが北海道初上陸

世界的なスノーリゾートであるニセコは、感度の高いインバウンド層が集まるホットスポットです。 SNSを中心にインバウンドから急速に人気を集めているPhotomaticの設置によって、北海道・ニセコに訪れた思い出を、より鮮やかな記録として残していただけます。

日本の魅力を凝縮した「Japanese Culture」フレームが登場

今回設置するフォトブースでは、日本のカルチャーをふんだんに詰め込んだJapanese Culture フレームで撮影をお楽しみいただけます。 世界中から観光客が集まるニセコだからこそ、浮世絵や寿司など日本独自の美意識や楽しさを表現した限定フレームをご用意しました。日本観光の記念として、世界へシェアしたくなる思い出の1枚をぜひ撮影してみてください。

なお、Japanese Culture フレームの他にも、Photomaticの定番人気であるBasic フレームのご用意もございます。

●Japanese Culture フレーム

フレーム：3種

撮影料金：1回 1,100円（2枚出力+静止画・動画データ）

※クレジットカード・各種バーコード決済対応

※現金・電子マネー対応不可

フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/153_1_5b0974e68164e8b42f26be11dc1a9813.jpg?v=202602031051 ]「LILY HALL」について

施設内にカスタムTシャツスタジオ、ポップアップスペース、カフェを併設していて、地域のコミュニティスペースとなることを目的とした、ニセコの地域コミュニティの拠点。

地元の方々から観光でお越しの方々まで、幅広い方が立ち寄り、くつろぎながらも新たなアイディアや刺激が生まれるような場所を目指した複合商業施設です。

LILY HALL Instagram：https://www.instagram.com/lilyhallniseko?igsh=MWgzYzdvZmU0bmx0bA%3D%3D

カフェmeetzz：https://www.instagram.com/meetzz_cafe?igsh=bW5wenhyOXk5ZTA3

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/