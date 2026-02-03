一般社団法人 保育ICT推進協会

一般社団法人 保育ICT推進協会は、福岡県宗像市内で実施している「保育ICTラボ事業」の成果を広く共有し、地域間連携と持続的なICT推進の輪を広げることを目的に、2026年2月10日に成果報告会を開催します。

当日は、今年度の保育ICTラボ事業の成果を報告するとともに、今後の更なるICT活用や、来年度に向けた方向性についても紹介します。

■ イベント概要

イベント名：宗像市保育ICTラボ事業 成果報告会

日時：2026年2月10日（火）13:30～15:30

会場：宗像市役所 南館２０１A会議室

主催：一般社団法人 保育ICT推進協会

内容：

宗像市における保育ICT活用の取組概要

現場での具体的な実践事例と工夫

ICT活用による業務改善の効果や変化

取組を通じて見えてきた課題と学び

■ 期待される効果

本報告会を通じて、参加者がICT活用の具体的なイメージを持ち、自身の自治体や施設における次の一歩を検討するきっかけとなることを期待しています。

また、単なる導入にとどまらず、継続的な活用と改善につながる視点を共有することで、地域全体の保育DX推進に寄与することを目指します。

■ 今後の展望

本年度の成果を踏まえ、来年度に向けた支援の方向性や取組の深化を検討していきます。

自治体と保育現場が連携しながら、ICTを活用するための体制づくりと人材育成を進め、持続可能な保育環境の構築を支援していく予定です。

■関連HP

【宗像市】保育ICTラボ事業の概要 ICT活用を自治体から推進｜導入から“活用”へ前進させる支援のあり方(https://hoiku-ict.or.jp/archives/2863)

【宗像市】保育ICTラボ事業における取組１. ICT活用を自治体から推進｜導入から“活用”へ前進させる支援のあり方(https://hoiku-ict.or.jp/archives/2866)

一般社団法人 保育ICT推進協会

所在地：愛媛県西予市

代表理事：三好冬馬

設立：2021年9月

主な事業：

・保育ICT導入・活用に関する研修、コンサルティング

・自治体との協働によるDX推進事業

・ICTを活用した保育現場の業務改善・質向上支援

・保育ICT検定（資格認定）の運営



【お問い合わせ先】

一般社団法人 保育ICT推進協会

メール：info@hoiku-ict.or.jp

HP：https://hoiku-ict.or.jp/