【自治体向け】獣害対策をDXで一新。総合プラットフォームへ進化した「ANIMAL MAP」提供開始 ～位置把握から被害・対策の一元管理へ、地域共助を支援する新機能を搭載～

株式会社サーキットデザイン

株式会社サーキットデザイン（本社：長野県安曇野市、代表取締役社長：丸山浩司）は、野生動物位置情報システム「ANIMAL MAP（アニマルマップ）」を大幅にリニューアルし、獣害対策の総合プラットフォームとして提供を開始いたします。 今回のアップデートにより、従来のGPSによる個体追跡に加え、被害状況やワナの設置、電気柵の電圧監視といった現場のあらゆる情報を地図上で一元管理することが可能になりました。情報の分断を解消し、地域全体でデータに基づいた迅速かつ効率的な対策を支援することで、獣害被害のない安心・安全な地域社会の実現に貢献します。

ANIMAL MAP画面イメージ1. 開発の背景と解決したい社会課題：なぜ今、総合プラットフォームが必要か

近年、野生動物による農業被害や生活圏への侵入は深刻な社会問題となっており、その対策は自治体職員、猟友会、地域住民など多くの関係者の尽力に支えられています。しかし、現場では「動物の位置」「被害発生場所」「ワナの設置状況」などの情報が個別に管理されており、迅速な情報共有や客観的なデータに基づく対策判断が困難なケースが散見されました。

本リニューアルは、現場の「対策情報を一つの地図で見たい」という切実な声を反映。バラバラだった情報を統合し、関係者全員が「同じデータ」を見ながら最短距離で対策を打てる環境を構築することで、人手不足が懸念される獣害対策現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進します。

2. 進化した「ANIMAL MAP」3つの特徴

１. 被害・捕獲・対策資材まで「全情報を一元管理」 GPSによる行動把握だけでなく、目撃・被害情報、ワナの捕獲記録、電気柵の設置場所を一つの地図に集約しました。新搭載のレポート機能により、地域住民がスマートフォンからリアルタイムで被害状況を報告・共有できる仕組みを構築。特定の被害がどの群れによるものかを紐付けることで、加害レベルに応じた客観的な優先順位付けが可能になります。

一元管理イメージ

２. 子供たちの安全を守る「自動通知エリア機能」 学校周辺や通学路、大型の檻など、特に警戒が必要なエリアを事前に設定可能です。GPS首輪を装着した個体の侵入を検知すると、即座に関係者へメールで通知。人の手による監視を介さず、迅速な注意喚起や追い払い活動へと繋げることができ、地域の安全確保に寄与します。

自動通知エリア機能イメージ

３. メンテナンスを省力化する「遠隔電圧モニタリング」 広範囲に設置される電気柵の電圧状態を、離れた場所から常時監視できます。漏電や電圧低下などの異常時には即座にアラートが届くため、従来のような「毎日、全箇所を見回る」という多大な労力を削減しつつ、防護機能を確実に維持し、被害を未然に防ぎます。

遠隔電圧モニタリングイメージ3. 今後の展望

サーキットデザインは、本プラットフォームを通じて、単なる「捕獲」に留まらない「被害を出さない地域づくり」を支援してまいります。今後も現場のデータと最新の通信技術を掛け合わせ、野生動物との共生の難題に対し、テクノロジーで持続可能な解決策を提示し続けます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サーキットデザイン 営業部

TEL：0263-87-1876

Mail：animal@tracking21.jp

URL：https://www.tracking21.jp/