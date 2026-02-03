人気コラボの第17弾は山形、岡山「ロッテ」×「ことりっぷ」コラボ菓子最新商品を2／10発売

株式会社昭文社ホールディングス◆特産フルーツを活かした名店のメニューを表現☆

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、人気旅行ガイドブックシリーズ「ことりっぷ」と、株式会社ロッテ（本社：新宿区西新宿、代表取締役社長執行役員 中島英樹、以下ロッテ）のコラボ第17弾商品、山形『ことりっぷ 小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞』、岡山・瀬戸内『ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞』をロッテより、2026年2月10日に発売することをお知らせします。

)) コラボレーションの特徴 ((

本企画は「まるでおうちにいながらでも旅したような気分を疑似体験できる」をコンセプトに2020年10月にスタートして以来、全国各地の名店とコラボレーションしてまいりました。

今回のテーマは、山形と岡山、フルーツで名高い両県の地元で愛される名店が提供する「県産フルーツ使用の人気メニュー」です。ことりっぷの表紙柄があしらわれたパッケージとお菓子で＜おいしい旅気分＞を味わいながら、この商品をきっかけにコラボレーションしたカフェに足を運んでいただき、スイーツとともに観光もぜひお楽しみください。

)) 商品の特長 ((

＜ロッテ×ことりっぷコラボ商品（第17弾）パッケージとモチーフの表紙柄＞＜それぞれの商品の特徴・断面図＞

||『ことりっぷ 小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞』

◆山形県南陽市と米沢市にある人気パティスリー「白いくも」の「さくらんぼのショートケーキ」の味わいを表現しました。

◆チョコレートとココアパウダーを練り込んだ生地で、山形県産さくらんぼ果汁と生クリームを使用したクリームをサンドし、バランスよく楽しめるように仕立てました。

※ 山形県産さくらんぼ果汁1.2％使用（生換算）、生クリーム0.9％使用

商品名 ：ことりっぷ 小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞

発売日 ：2026年2月10日（火）

発売地区 ：全国

内容量 ：8個

価格 ：オープン価格（想定小売価格345円前後〔税込〕）

◆山形・南陽／米沢 「白いくも」

山形県南陽市と米沢市にある「いつでも作りたての美味しさを」をコンセプトに、地元の皆様から愛され続けている創業30年を超えるパティスリーの「白いくも」。

地元食材の自然な美味しさをお楽しみいただくため、毎日パティシエたちが丁寧に手作りをしています。

「さくらんぼのショートケーキ」は、フランス菓子である「フォレノワール」を地元の方に、より楽しんでいただくために、白いくもの店主がアレンジした逸品。香り豊かなチョコレートスポンジと生クリームが、山形県産さくらんぼの味わいを引き立たせています。

＜左：店舗内観、右：さくらんぼのショートケーキ＞

|| 『ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞』

◆岡山県瀬戸内市にある人気カフェ「山の上のロースタリ」の「レモンのドーナツ」の味わいを表現しました。

◆シュガードーナツ風味の生地で、瀬戸内レモンの果汁とパウダーをWで配合したクリームをサンド。レモンの酸味と苦みの味わいをバランスよく楽しめるように仕立てました。

※ 瀬戸内レモンの果汁1.0％使用（生換算）

商品名 ：ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞

発売日 ：2026年2月10日（火）

発売地区 ：全国

内容量 ：8個

価格 ：オープン価格（想定小売価格345円前後〔税込〕）

◆岡山・瀬戸内「山の上のロースタリ」

岡山県瀬戸内市の牛窓オリーブ園内にある、焙煎所が併設されたコーヒー専門店「山の上のロースタリ」。販売するコーヒー豆は、直接出向いた農園から主に仕入れています。

お客様の好みに合わせたコーヒー豆の種類、抽出方法で丁寧に淹れられたコーヒーと瀬戸内海を一望する牛窓の絶景をお楽しみいただけます。

「レモンのドーナツ」は、水と小麦を混ぜ天然酵母により自然発酵した生地「サワードウ」のドーナツをアイシングし、レモンピールをトッピングした定番スイーツ。レモンピールのほろ苦さと甘酸っぱさが、ドーナツの風味とよく合います。

※ プチケーキには、ドライイーストを使用。

)) ことりっぷについて ((

＜左：店舗内観、右：レモンのドーナツ＞

「ことりっぷ」は旅するすべての女性を応援するメディアです。旅先の情報を毎日発信する「WEB・アプリ」、旅先や地域の魅力を紹介する季刊誌「ことりっぷマガジン」、国内海外102※タイトル、累計発行部数1900万部超の旅行ガイドブック「ことりっぷ」、イベント・ワークショップなど、さまざまな形で旅する女性をしあわせにするお手伝いをしています。

（※ 2026年2月現在）

また、女性を誘客する自治体や交通関連、流通関連、飲食店、女性向け商品のメーカーなど幅広い法人様とのコラボレーションを展開している人気ブランドです。

|| ことりっぷweb⇒ https://co-trip.jp/(https://co-trip.jp/)

|| ことりっぷオンラインストア⇒ https://shop.co-trip.jp/(https://shop.co-trip.jp/)

