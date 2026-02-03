国内外で大好評の365 デイズノート・1/2 イヤーノート　色と光の変化が楽しめる限定色のノートが登場

株式会社ニトムズ

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）の「ありそうで、なかったもの」がコンセプトのステーショナリーブランド『STALOGY』は、ユーザーの多彩な毎日を記録できる『365 デイズノート』『1/2 イヤーノート』の限定色（2 色）を、2026年2月5日（木）に発売します（数量限定）。

365デイズノート・1/2イヤーノート グリッド A5

オーロラグリーン・オーロラホワイト

発売以来、「自由度・使い勝手がよく、1年365日毎日手元に置けるノートにしたい」という思いで設計された『365デイズノート』『1/2イヤーノート』は、国内外の多くのファンに愛用されています。この度登場する限定色は、このノートを使用する時間がより特別なひと時になるよう、光の角度や環境によって色ときらめきが変化する、偏光パール加工が施された紙クロス生地の表紙を採用しています。「Aurora Collection」をテーマにした限定の2 色は、自然界の神秘「オーロラ」から着想を得ています。

「オーロラグリーン」

森の中に現れる幻想的な光のカーテン。

自然の癒しと神秘性を併せ持つ、落ち着きと華やかさのあるカラー。

ベース：グリーン

偏光変化：ラベンダーのニュアンスが柔らかく重なる

「オーロラホワイト」

雪原に舞うオーロラの光を閉じ込めたような、透明感のあるカラー。

純粋さと多彩な表情を併せ持つ、幻想的な一色。

ベース：ホワイト

偏光変化：ライトグリーンからピンクへと滑らかに変化

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/441_1_5330fa1d32a0c25b3950984c3c66d01b.jpg?v=202602031051 ]

『365デイズノート』とは

時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます。薄い紙を採用しているため、全部で368ページあるとは思えない薄さで、かさばらず持ち運べます。アイデアのメモに、取材の記録に、進行スケジュールの管理やレイアウトなど、編集者の多彩な使い方に応えられるよう設計されています。B5、A5、B6、A6など、シーンに応じて選べるサイズバリエーションを展開。A5サイズのみグリッド・罫線の2タイプがあります。



※『365デイズノート』は、2014年に日本最大の文具アワード「第23回日本文具大賞」にて、デザイン部門優秀賞を受賞しました。

『1/2イヤーノート』とは

シンプルで自由度の高い『365デイズノート』のデザインはそのままに、ページ数を192ページにした半年分の記録に適したノートです。薄くて軽いので用途別に2冊使いもしやすく、オフィスやカフェ、旅先など、どこにでも持って行きやすい厚さです。A5、B6、A6など、シーンに応じて選べるサイズバリエーションを展開。

STALOGY（スタロジー）

「ありそうで、なかったもの」をコンセプトに、文房具の本質的な価値を再考し、機能とデザインを最大限に優先することで、そのものの持つ「らしさ」に真摯に向き合い進化させたステーショナリーブランド。

粘着技術をはじめとするNittoグループのテクノロジーに、日本を代表するクリエイティブディレクターgood design company 水野学氏のトータルディレクションがかけ合わさって誕生しました。

URL：https://stalogy.com/

※『STALOGY』は、Nittoグループの商標です。

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975年4月1日

本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階

代表者 代表取締役社長 右近敦嗣

資本金 1億6,000万円（2025年4月1日現在）

従業員数 367名（2025年4月1日現在）

URL https://www.nitoms.com/

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営

株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。