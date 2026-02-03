「データを基に多様化する求職者ニーズを把握！新規と掘り起こし両方のKPIを改善させるパーソナライズドコミュニケーションの行い方」の再配信が決定！

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260219?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0203

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、「データを基に多様化する求職者ニーズを把握！新規と掘り起こし両方のKPIを改善させるパーソナライズドコミュニケーションの行い方(https://lp.porters.jp/seminar_260219?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0203)」の再配信を2026年2月19日（木）12:00～行います。

▼▼セミナー開催の背景▼▼

本セミナーは、2025年11月20日（木）に実施したものの再配信です。

当日ご参加いただけなかった方や、もう一度内容を確認したい方は、ぜひこの機会にご覧ください。

＜前回でのご反響＞

◆求職者対応の以外でのメリットが理解できた

◆LINEを活用した施策について事例を知れてよかった

◆ポーターズを利用させていただいておりますが、まだまだ使いこなせていなく、APIを検討するうえで大変参考になりました。

◆人材業界におけるCX施策の整備において、重視するべき内容が明らかになった

◆LINE活用方法について情報収集を進めている中なので、連携方法について新たな情報収集ができた

▼▼セミナー概要▼▼

求職者のニーズが多様化する現在、これまで派遣企業が行ってきた“広告”や“一斉配信メール”を活用した画一的なコミュニケーションだけでは、求職者の新規登録や掘り起こしを行うのは容易ではありません。

では、派遣企業が各求職者と良好な関係を築き成果を上げるためには、どうしたら良いのでしょうか？



その解決策として本セミナーでは、「データ活用で実現させるパーソナライズドコミュニケーションの取り組み方」について解説。多様化するニーズを捉える上で、特定のツールだけに頼らず複数チャネルの活用が重要になる理由をはじめ、新規獲得と掘り起こし両方のKPI達成を可能にするために求められる“CX向上への取り組み”など、登録者数を最大化する具体的な手法を事例を交えながら紹介します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・広告費を増やしても新規登録者数や応募数が思うように伸びず悩んでいる方

・一斉配信メールやWeb広告など、求職者アプローチが単調になってしまっていると感じている方

・過去に登録したまま休眠している求職者を効果的に掘り起こしたいと考える方。

・求職者一人ひとりのCXを向上させ、エンゲージメントや登録率を改善したい方

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260219?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0203株式会社クウゼンVP of Marketing藤田 紀崇氏

株式会社エスプール、人材事業部での営業などを経験後、株式会社セプテーニに入社。人材・教育業界でのデジタルマーケティング支援を実施。その後外資系SaaS企業のEmbedsocialに入社して日本市場での事業拡大や、

日本法人Embedsocial Japan社の立ち上げなどを行い、2024年マーケティング責任者として株式会社クウゼンに入社。

ポーターズ株式会社Consulting Unit 人材業界システムエバンジェリスト牧港 謙

2007年ポーターズに入社。顧客の課題解決に注力した仮説型営業スタイルを構築し、大手人材会社からの多数の受注に成功。社内表彰を受ける実績を残す。その過程で培ったノウハウを汎用化し、人材会社向けのセミナーを多数企画・実施。業界全体への価値提供を目指し、社内外に向けた積極的な発信活動にも注力。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/169_1_7e197fadfdc67b08609b1cd5c644bcb4.jpg?v=202602031051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260219?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0203

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

■SNS

X： https://x.com/PORTERS_JP

Instagram： https://www.instagram.com/porters_corporation/

TikTok: https://www.tiktok.com/@porters_corporation

Facebook： https://www.facebook.com/Porters.PoCafe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/porters-corporation