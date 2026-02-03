札幌のクリニック「ほんま内科・循環器内科クリニック」が、開院に合わせて「DXでんわ」を導入。少人数体制での効率的な電話対応を実現。

メディアリンク株式会社

電話対応をゼロにする「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、ほんま内科・循環器内科クリニック（所在地：札幌市西区、院長：本間 恒章）において、「DXでんわ」が導入されたことをお知らせします。

導入クリニック紹介

ほんま内科・循環器内科クリニックは、札幌市西区で内科・循環器内科の診療を行う医院です。

風邪などの一般内科疾患から高血圧・不整脈・心不全などの循環器内科専門疾患まで幅広く対応し、地域に根ざした医療を提供しています。

完全予約制と土日診療を導入することで、患者の受診ハードルを下げ、病気の早期発見・早期治療に取り組んでいます。

導入の背景

同院では開院時から「DX化による少人数でのクリニック運営」をテーマに掲げ、医療事務を配置せず、医師と看護師のみの体制で運営しています。

開院準備の段階で、知り合いの医師から「電話対応だけで1日中スタッフがかかりきりになっているクリニックもある」という話を聞いており、限られた人数で質の高い診療を提供するには電話対応の自動化が不可欠だと考えていました。緊急性の高い電話には人が対応し、定型的な問い合わせは自動化する仕組みが必要でした。

導入の成果

電話自動応答システム「DXでんわ」の導入により、医師と看護師の合計2～3名体制で効率的な電話対応を実現しています。自動応答時に案内するメニューを「患者様からの診療予約のお電話」「患者様からのお問い合わせのお電話」「薬局・病院・クリニックからのお電話」「関連企業・公的機関からのお電話」の4つに分けることで、すぐに対応が必要な電話と折り返し対応で問題ない電話を振り分け。

また、SMS送信機能を活用したWeb・アプリ予約への誘導で電話予約・問い合わせ件数を最小限に抑えつつ、音声を聞かずに用件を確認できるAI要約機能の活用で効率的な折り返し対応が可能になりました。必要最人数で電話対応できる環境を構築したことで、同院では来院患者のための時間を使える環境を実現しています。

「DXでんわ」について

企業の電話業務をDXすることで、対応の効率化・省力化を推進するサービス「DXでんわ」は、メディアリンクが提供するIVR（自動音声応答システム）です。

企業にかかってきた電話の一次受付と転送を自動化することで、電話業務の大幅な効率化に貢献。また、電話相手が吹き込んだ内容を自動でテキスト化し、関係者に通知する機能も標準搭載。さらに、より柔軟な自動応答を可能にするSMS送信機能も備えています。

音声案内フローは自由に分岐を設定できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ、中国語や韓国語、フランス語など、約40言語に対応しており、不動産・ホテル・クリニック・ITなど、幅広い業界で活用されています。

メディアリンク株式会社について

ほんま内科・循環器内科クリニックについて

- 会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）
- 所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F
- 代表者 ：代表取締役 松本 淳志
- 設立 ：2009年7月
- 事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング

- 会社名 ：ほんま内科・循環器内科クリニック（https://homma-cvclinic.com/）
- 所在地 ：北海道札幌市西区西町北13丁目1-25
- 代表者 ：院長 本間 恒章
- 開院 ：2025年11月
- 診療科目：
  - 内科
  - 循環器内科