舞鶴市、郷土の版画家・故田主誠氏の版画展を2月に開催

舞鶴市

舞鶴市は、2026年2月14日から23日まで、同市出身の版画家・故田主誠氏の作品展を開催します 。寄贈された膨大な作品群の中から、舞鶴の風景を描いた「舞鶴百景」シリーズなどの作品50点を無料で一般公開するものです。

■ 開催の背景と目的

舞鶴市は、第2次舞鶴市文化振興基本計画に基づき、地域文化の振興に取り組んでいます 。その一環として、舞鶴市出身の版画家であり、2023年に逝去された田主誠（たぬしまこと）氏の作品を広く紹介するため、本展示会を開催します。

田主氏は生前、自身の作品約1,000点を舞鶴市に寄贈されました 。今回はその中から、同氏が2003年から2007年にかけて新聞連載した「舞鶴百景」シリーズを中心に、故郷の表情を独自の視点で捉えた作品を厳選して紹介します。

■ 田主誠氏のプロフィール

1942年、京都府舞鶴市生まれ。国立民族学博物館に勤務しながら世界各地の民族芸術に触れ、具象版画の制作に注力しました。1995年にはニューヨーク国際メディアフェスティバルで銀賞を受賞するなど、国際的にも評価されています。

1993年の国立民族学博物館退職後は版画制作に専念し、新聞連載やNHKの番組出演などを通じて広く作品を発表しました。2015年には舞鶴市功労者として表彰されています。2023年3月17日に80歳で逝去されました。

■ 展示会の概要

田主誠 氏- 名称 田主誠版画展「故郷礼賛-舞鶴百景-」- 開催期間 2026年2月14日（土）～2月23日（月・祝）※2月16日（月）は休館- 時間 10時～17時- 会場 舞鶴市総合文化会館 展示室（京都府舞鶴市字浜2021番地）- 入場料 無料- 展示点数 50点- 主な展示作品 「北吸トンネル」「港が見える丘」ほか、舞鶴百景シリーズ「北吸トンネル」「港が見える丘」