株式会社森とみずのちから

通信・交通・エネルギーなどのインフラ創造・保守事業を手がける株式会社ミライト・ワン（本社：東京都江東区、代表取締役社長：菅原英宗）と全国で小水力発電事業を手がける株式会社森とみずのちから（本社：奈良県吉野郡下市町大字新住1118、代表取締役・貝本隆三）は協業し、長野県北信エリア・新潟県中越エリアの地方創生と脱炭素社会の実現に資する小水力発電事業を協業し、推進する協定を締結いたしました。

■協定書締結の背景

日本国内で人口減少が進んでいく中で、地方ではその傾向が顕著に表れ社会インフラをはじめとした生活基盤を維持できないリスクが高まることが想定されています。他方、脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの電源開発やさらなる普及が求められています。

株式会社ミライト・ワンでは、これまで様々な脱炭素社会の課題解決に取り組んでまいりました。地域密着型の小水力発電事業のノウハウを融合させ、地域資源を活用したエネルギーの地産地消モデルの発展に貢献いたします。

株式会社森とみずのちからでは、山が持つ自然資本の価値向上と地域活性化を目指す小水力発電事業を軸として、事業適地の調査や開発などを行っています。

両者の理念には「地域活性化」と「脱炭素社会の実現」が共通して掲げられております。協業によって長野県北信エリア・新潟県中越エリアの水資源を価値化していくことで、両者の理念を共に達成していくために協業に至りました。

■両者の役割

- ミライト・ワンの役割：地域や自治体との合意形成を行い事業化の検討と実行- 森とみずのちからの役割：水力発電案件の事前調査と発電所開発に伴うコンサルティング

■今後の取り組み

今後、長野県北信エリア・新潟県中越エリアの小水力発電所開発の検討を進めてまいります。各調査や開発については、各地域の自治体や各ステークホルダーと連携の上、地域活性化に資するものを目指してまいります。

■両者概要

・株式会社ミライト・ワン(https://www.mirait-one.com/)

本 社 ：東京都江東区豊洲5-6-36

代表者 ：代表取締役社長 菅原 英宗

株式会社ミライト・ワンは、1946年に創業し約80年にわたる歴史を持つ、様々なインフラを創り・守る企業です。これまでの通信インフラ建設で培ってきた豊富な経験と技術力をもとに、近年では、エネルギー分野や交通分野といった社会のインフラも創り・守り続けています。通信、電気、建築、土木などの技術を活かし、地域や企業のDX化、グリーンエネルギー活用の推進など未来に繋げる街づくり・里づくりに取り組んでいます。"技術と挑戦で「ワクワクするみらい」を共創する"というパーパスのもと、人々の暮らしを豊かにする新たな価値創造と持続可能な社会の実現を目指しています。

・株式会社森とみずのちから(https://tpfw.co.jp/)

本 社 ：奈良県吉野郡下市町新住1118

代表者 ：代表取締役 貝本 隆三

株式会社森とみずのちからは、小水力発電事業を全国で展開しています。2022年12月に吉銘グループ（本社：奈良県吉野郡下市町大字新住1118、代表取締役：貝本隆）と飛騨五木グループ（本社：岐阜県高山市江名子町 2715-11、代表取締役：井上正博）によって設立され、「山の価値を上げる」再エネ事業として山村の課題に寄り添える小水力発電事業に着手しました。現在地域・漁協・行政等の皆様と様々な連携を通じて、発電所の企画立案や調査・支援等を行い地域の脱炭素や地域課題の解決を目指してプロジェクトを進めております。