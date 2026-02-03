商談化の機会損失を解消┃EC物流BPO「ウルロジ」、CV直後に商談が決まる仕組みを構築し商談数165％改善

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談”が自動で増えるAIインサイドセールス「immedio」が、ディーエムソリューションズ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：花矢 卓司、以下ディーエムソリューションズ）に導入されたことをお知らせします。

ディーエムソリューションズが展開するEC物流BPO（EC物流代行）「ウルロジ」では、インバウンド中心かつISを置かない営業体制の中で、インバウンド経由の商談獲得における機会損失が課題となっていました。

そこでimmedioを導入し、CV直後に商談を確定させる仕組みを構築。

CVから商談確定までのリードタイムをほぼ即時に短縮し、商談数は前年対比165％に改善しました。

immedio導入の背景

ディーエムソリューションズは、ダイレクトメール発送やEC物流を中核に事業を展開する企業です。EC事業者向け物流BPO（EC物流代行）「ウルロジ」では、入庫から出荷・カスタマーサポートまでを一気通貫で代行し、2021年のサービス開始以降、導入企業数は約300社、売上は毎年約130％成長を続けています。

商談の約9割はインバウンド経由でしたが、ISを置かず営業が日程調整まで担っていたため、CVから商談設定までにタイムラグが発生していました。検討度が最も高いタイミングを逃し、商談につながらない機会損失が事業成長の課題となっていました。

導入の決め手

課題解決に向けて導入したのがimmedioです。マーケティング室 主任の藤田様は、過去に問い合わせ側としてimmedioを利用した経験があり、CV直後に商談まで完結する体験に強い印象を持っていました。

既存ツールにも類似機能はありましたが、モーダル表示やフォローメールによる即時の商談オファー、複雑な条件分岐や担当差配といった点で、ホットリードに対する踏み込みの深さに明確な差がありました。

ISを新設せず、人件費との比較でも現実的に成立する点が評価され、導入が決定しました。

導入後の成果

株式会社ディーエムソリューションズ マーケティング室 主任 藤田 直樹様

immedio導入後、サービスサイトでのCV直後にエリア別の担当営業とそのまま日程調整まで完結するフローを構築。CVから商談確定までのリードタイムは平均約3時間からほぼ即時へと短縮され、藤田様に集中していた営業への手動パスも不要になりました。

土日祝や月初など営業が動きにくいタイミングでも商談獲得が可能となり、結果として商談数は前年対比165％を達成。月によっては新規商談の約90％がimmedio経由となるなど、工数を増やすことなく商談獲得数の最大化を実現しています。

NEXT immedio-商談獲得を起点に、業界内ポジショニング強化へ

現在ウルロジでは、immedioをサービスサイトにとどまらず、ナーチャリング施策やアウトバウンド、展示会など、あらゆる顧客接点で活用しています。

今後は、商談化率改善という成果を起点に、指名検索の強化や大型案件獲得を見据えた業界内ポジショニングの確立に注力していく方針です。immedio導入によって商談獲得プロセスが属人化せず、再現性のある形で回り始めたことは、中長期的な成長戦略を描くうえで重要な基盤となっています。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/dmsolutions-case-study

ディーエムソリューションズ株式会社

代表取締役：花矢 卓司

所在地：東京都武蔵野市御殿山1-1-3

クリスタルパークビル2F

事業内容：

ダイレクトメール事業、インターネット事業、アパレル事業・EC領域等の新規事業

コーポレートサイト：https://www.dm-s.co.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)