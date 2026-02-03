“黒×高機能”アパレル「Macqlo」、日本発ブランド「SUPERTHANKS」のPOP UPを2/5よりMIYASHITA PARK店で開催

株式会社オアシスライフスタイルグループ

“黒×高機能”のみの衣類を取り扱う「Macqlo/マックロ」や黒T専門店「#000T/クロティ」を運営する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2026年2月5日(木)から2月23日(月)まで、株式会社 jajahhn（所在地：東京都渋谷区）が展開する日本発のアパレルブランド「SUPERTHANKS/スーパーサンクス」のPOP UPをMacqlo MIYASHITA PARKにて開催いたします。

2024年3月にローンチした“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」は、『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30・40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開し、累計販売数は2.5万着を突破しています(2025年12月時点)。ストレッチや撥水・速乾・耐久性に優れた独自開発素材「ultimex/アルティメックス」を使用し、着回ししやすいシンプルなデザインのアイテムを販売しています。

この度、2026年2月5日(木)から2月23日(月)まで、日本発のアパレルブランド「SUPERTHANKS」のPOP UPをMacqlo MIYASHITA PARKにて開催いたします。同ブランドは2011年にスタートし、「ありがとう」と現代を融合させ形造るというコンセプトを洋服というツールで表現しています。今回のPOP UPでは、新しい年がスタートする、季節の訪れと共に “Classic(定番)”に着目した、2026SPRING COLLECTION から、 SUPERTHANKS初の試みとしてブラックカラーのみを全種類展開いたします。ジャケットやシャツ、ブランドとして定番で不動の人気を誇るシルエットパンツ、スウェットシリーズ、カットソーを展開。テーマの”Classic(定番)”をベースに、デイリーに落とし込みやすく、シンプルながらも素材やシルエットとのバランスを追求し、新しい”Classic(定番)”を提案しています。



■展開商品一部抜粋（全て税込価格）

（左上から時計回り）Pigment dyed Twill Jacket \23,980 / Pigment dyed Twill Side-tuck Wide Pants \21,890 / Double-knit Zip-Hoodie \18,920 / Vintage finishing Crew-neck Sweat \17,930

■SUPER THANKSについて

SUPERTHANKS = 最高感謝をコンセプトに「ありがとう」と現代を融合させ形造る

SUPERTHANKSは、四季に合わせたその時のムードを手に取りやすい価格帯で提案しています。

｜SUPER THANKS オンラインストア：https://superthanksbox.com

｜SUPER THANKS 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/superthanks_official/

■Macqloについて

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開します。

｜Macqloオンラインストア：https://macqlo.jp

■「Macqlo MIYASHITA PARK」詳細

営業時間：11:00～21:00

住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 2F

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F

