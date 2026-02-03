お祝い花通販サイトSakaseru 福岡エリアでの提供体制を本格始動。主要会場への配送実績を拡大

福岡エリアの主要イベント会場への配送が可能に

株式会社Sakaseru

個性豊かなフラワーデザイナーによるオーダーメイドで、アレンジ花やスタンド花をお届けしているSakaseru。この度、福岡県福岡市を拠点に活動する2名のフラワーデザイナーがSakaseruに加わり、福岡エリアへの提供体制を正式に本格化いたしました。

福岡エリア初となるフラワーデザイナーの参画により、マリンメッセ福岡などの主要会場で開催されるライブや舞台公演、またオフィスへの就任祝い・移転祝いなど、福岡市内を中心とした幅広いシーンでの花贈りがよりスムーズに行えるようになります。

福岡を拠点に活動する個性豊かなデザイナーが新加入

福岡エリア初となるフラワーデザイナーとして、その地で長く愛されてきた実力派フローリストがSakaseruに加わりました。

Mikio Itou

フローリスト歴25年のベテラン。企業や店舗向けの装花を数多く手がけ、植物が持つありのままの美しさや儚さを最大限に引き出すデザインを得意としています。法人向けのフォーマルなお花から、想いの詰まった推し活花まで幅広く対応可能です。

徳留 加代子

パリ留学や老舗ホテル内の花屋店長経験を経て独立。アトリエはマリンメッセ福岡などの主要会場からほど近い場所にあり、その地の利を活かしたスピーディーかつ鮮度の高いお届けを実現。豊かな経験でお客様のこだわりを形にします。

✍️フラワーデザイナーが語る「Sakaseru参画への想い」コラム全文はこちら(https://www.sakaseru.jp/corporate/news/detail/538)

（※福岡の地で花を届けるこだわりや、花贈りへの想いを詳しくご紹介しています）

より多くの地域へ、お花と想いの輪を広げて

Sakaseruではこれまで、関東・関西・東北エリアを中心に、ビジネスやエンターテインメントのシーンでの花贈りをサポートしてきました。今回の福岡エリア対応開始を大きな一歩として、今後も全国各地へ「想いを届ける」ためのネットワークを広げてまいります。

贈る方、受け取る方、そして形にするデザイナー。 関わるすべての人にとって、心温まる花贈り体験をお届けできるよう、これからもサービスの拡充を進めてまいります。

Sakaseruのフラワーデザイナー募集について

Sakaseruでは「花業界に関わるすべての人を幸せにする」をビジョンに掲げ、全国のフラワーデザイナーと共に活動を広げています。 Sakaseruの想いに共感し、ともに花を届けてくださるフローリストの皆さまからのご応募を随時受け付けております。

フラワーデザイナー募集フォーム :https://www.sakaseru.jp/hiring-flower-designers

株式会社Sakaseruについて

「花業界に関わる全ての人を幸せにする」をビジョンに、お客さまへの新たな贈り物の価値を提供するため、2015年10月に創業。エンタメからビジネスシーンまでITのプラットフォームを展開。

ファン向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/fan

ビジネス向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/lp/business/

ファン向けクラウドファンディングサービス : https://www.sakaseru.jp/mina

コーポレートサイト：https://www.sakaseru.jp/corporate

公式X：https://twitter.com/sakaseru_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakaseru.jp/