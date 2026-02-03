【BUZZ GROUP】グループロゴを刷新！点が繋がり、さらなる進化へ

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：渡辺 憲）は、事業拡大とブランド価値のさらなる向上を目的に、グループロゴをリニューアルいたしました。本ロゴは、BUZZ GROUPが展開する多角的なエンターテインメント事業と、そこに関わるすべての人をつなぐ象徴として制作され、本プレスリリースにて初公開となります。

なぜ今、グループロゴを刷新したのか

BUZZ GROUPは、レンタルスタジオ事業を軸に、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作など、エンターテインメント領域で多角的な事業を展開しています。現在BUZZ GROUPの事業の一つであるSTUDIO BUZZでは、会員数：約40万人、月間利用者数：約25万人以上全国84店舗という規模へと成長。事業・人・才能が急速に広がる中で、”グループ全体をひとつに束ねる「共通の象徴」”として、ロゴ刷新を決定しました。

【デザインコンセプト】線ではなく「点」で描く、BUZZ GROUP

新ロゴのコンセプトは、「点の集合」。

- 点＝BUZZ GROUPに関わる人- 点＝各事業・プロジェクト- 点＝才能や挑戦

それぞれの点がつながり、同じ方向を向いて進んでいく姿を、シンプルかつ象徴的なデザインで表現しています。また、あえて余白を残すことで、これから加わる仲間や新規事業、未来の成長を内包するロゴとしました。一筆書きには繋がりの意味が込められていて「人と人」、「人と技術」、「過去と未来」、右下の点である社長を先頭にデザイン。エンタメ企業らしい遊び心、柔軟さ、且つ色々な事業を手がけるグループだからこその汎用性の高さも重視しています。

BUZZらしさを体現するカラー設計

ロゴカラーには、BUZZ GROUPの世界観を象徴する蛍光イエローを採用。視認性とインパクトを重視し、WEB・SNS・各種クリエイティブにおいても一目でBUZZとわかる存在感を放ちます。

【アートディレクター コメント】

ロゴを「線」ではなく「点の集合」として捉えました。

BUZZ GROUPには、多くの人や事業、才能が存在しています。

それぞれが独立しながらも、同じ方向を向いてつながっている。

このロゴは、その関係性と、これから広がっていく未来を表現しています。



STUDIO BUZZ / クリエイティブデザイン部

アートディレクター 相田 智紀

【今後の展開】

新グループロゴは、BUZZ GROUP公式サイトをはじめ、WEB・SNS、各種プロモーションへ順次展開予定です。

BUZZ GROUPは今後も、人と才能がつながり、新しいエンターテインメントが生まれる場を創出してまいります。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/