【3/29(日)開催】憧れの芸能人を撮影する人気フォトグラファー高橋優也！ スペシャルライブシューティング

学校法人呉学園

ファッション業界や雑誌などで活躍する、日本写真芸術専門学校 卒業生・高橋優也さん。芸能人や著名人をはじめ、豊富な撮影経験をもつ高橋さんが、「ライブシューティング」として貴重な撮影の様子を目の前で披露してくださいます。

校内に完備されたプロ仕様のスタジオ・機材を使用し、実際にモデル撮影をしていきます。お仕事の現場や業界のリアルを体感できるイベントです。ご希望の方は、モデルの撮影にチャレンジすることも可能です（※当日は芸能事務所所属のモデルさんにお越しいただき、被写体になっていただきます）。

ファッション・芸能・音楽・広告業界に興味のある方も必見のイベント。ぜひお気軽にご参加ください。

■高橋優也

1993年生まれ。ファッション業界を中心に、芸能、音楽、広告など多岐にわたる活動を展開し、これまでに多くの一流俳優やモデルを撮影。2014年日本写真芸術専門学校I部写真科2年制ファッションポートレートゼミ卒業。

■講座概要

日 程：2026年3月29日（日）

時 間：13：00～15：00

場 所：日本写真芸術専門学校(https://npi.ac.jp/)（渋谷駅より徒歩10分）

参 加：無料