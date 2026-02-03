広島オフィスが「元気じゃけんひろしま21」に認定！健康づくりへの取組を評価される

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、広島市の健康づくりに関する取り組み「元気じゃけんひろしま21」の認定を取得したことをお知らせいたします。

「元気じゃけんひろしま21」とは

「元気じゃけんひろしま21（第3次）」は、広島市の健康づくり計画で、市民の日常生活が健康上の問題で制限されることなく生活できる期間、すなわち「健康寿命」の延伸を目指して、市民や行政、関係団体がどのように健康づくりに取り組むのかをまとめたものです。

「元気じゃけんひろしま21」の詳細は以下からご確認ください。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kenkou/1021223/1005964/1028428.html

取得の背景

ジェイテックでは、社員が心身ともに健康で、生き生きと働ける職場づくりを推進しています。

社会全体で健康意識が高まる中、企業としてより主体的なサポート体制を整える必要があると考え、この度、広島市が推進する健康づくり優良事業者「元気じゃけんひろしま21」の認定取得に至りました。広島オフィスでは認定取得を推進しており、社員に向けた健康経営にも力を入れています。本認定を機に、組織全体のヘルスリテラシー向上と、活力ある企業文化の醸成をより一層加速させてまいります。

取得に向けた取り組み

本認定に向け、ジェイテックでは「受動喫煙防止・禁煙支援」と「習慣的な健康づくり」を軸に、以下の環境整備を進めてまいりました。

- 禁煙支援の徹底オフィス内の全面禁煙および就業時間中の喫煙禁止をルール化し、清潔で健康的な職場環境を維持しています。あわせて、健康保険組合と連携した「禁煙外来の費用補助制度」を導入し、定期的な社内周知（たばこによる健康被害の情報提供）を通じて、社員が禁煙に取り組みやすい環境を整えています。- 健康習慣の定着健康づくりのサポートとして、報告会議やメールを通じて適切な食生活や運動習慣を継続的に情報発信し、メンタルヘルスの相談窓口の設置により、心身の両面から早期ケアができる体制を構築しました。- 予防医学の強化定期健診の受診徹底はもちろん、再検査対象者への個別勧奨を実施するなど、病気の予防と早期発見に向けた具体的なアクションを強化しています。

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 100 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/