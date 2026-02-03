【千葉県佐倉市】手ぶらで焚き火が楽しめるイベント「第1回もえもえ燃えよ！焚き火ヒルズ」開催決定（2/11）

佐倉市

印旛沼を一望できるキャンプ場「印旛沼サンセットヒルズ」にて、冬キャンプを楽しめるイベントを開催します。手ぶらで焚き火体験や冬キャンプギアや薪割りの体験、サツマイモ農家による絶品焼き芋体験も楽しめます。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/event_kanko/21117.html

『第1回もえもえ燃えよ！焚き火ヒルズ』

■日時：2026年2月11日（祝水）11時～16時 (注意)雨天中止

■会場 ：印旛沼サンセットヒルズ（佐倉市飯野町27）

■入場料： 無料

■駐車場：あり（無料）

【出店情報】

◎冬キャンプギア体験

アウトドアショップ「WILD-1」から、オリジナルブランド「tent-Mark DESIGNS」が出店！開発者が直接冬キャンプのお悩みや相談にお答えします。

冬のギアを実演展示 気になるギアを直接見られるチャンスです！

・冬キャンプに必要なアイテムをモデル展示

・薪ストーブの実演

・パイプオーブンを使った焼き芋体験

・ワークショップ

◎手ぶらで焚き火体験

冬のキャンプは焚き火が主役！

火を見て語るも良し、ただ火を見ている時間を過ごすも良し。

道具がなくても手ぶらで焚き火を楽しめます。

■注意事項

・BBQグリル、テントの持ちこみは禁止させていただきます。

・衣類に煙の匂いが付くことがありますので、洗いやすいお洋服やカジュアルな服装がお勧めです。特に化学繊維でできた衣類は、焚き火の火の粉で穴が開きやすいためご注意ください。

◎ワークショップ

キャンプの基本が体験できるワークショップを開催！

【丸太切り選手権】

・丸太をノコギリで切って、切り落とした輪切りに焼き印を押して記念品として持って帰ろう。

【大丸太割りチャレンジ】

・大人は難度の高い「樫の木」、子どもは割りやすい「杉の木」の大丸太で薪割体験が楽しめます。

【火おこし体験】

・メタルマッチや麻紐を使い自分たちで切ったり割ったりした薪を使い火を育てる体験ができます。

◎絶品焼き芋体験

サツマイモ農家（かち農園）が教える絶品焼き芋の作り方を伝授

・サツマイモを購入し、焚き火で絶品焼き芋を作ってみよう！

◎あったかフード販売

キッチンカーなど出店予定。寒い冬にぴったりのフードをお楽しみください！

◎関連イベント

■藁ぼっちフェス（同日開催）

・味噌作り体験（事前申込制）

・焚き火を囲んで「藁ぼっちトーク」（当日参加可）

・キッチンカーの出店

【アクセス】

Googleマップで検索すると狭い道に案内されます。

まず佐倉草ぶえの丘を目指し、その後、会場へ向かってください。

印旛沼サンセットヒルズ

住所：〒285-0009 千葉県佐倉市飯野町27

電話:043-484-1011

■車

駐車場住所：〒285-0009 佐倉市飯野町27

佐倉ICから県道65号を北上。

佐倉駅付近から国道296号へ移り、国立歴史民俗博物館交差点を右折。

再び県道65号を北上。佐倉自動車学校を超え、Y字路を左へ。そのまましばらく直進し、佐倉草ぶえの丘を通過し、五差路を左折。突き当りまで直進すると到着。

■電車

JR佐倉駅北口から京成バス千葉イースト(1番線)乗車

京成佐倉駅南口下車(約10分)

同駅北口から佐倉市コミュニティバス内郷地区ルート乗車

サンセットヒルズ下車(約13～18分)

https://www.city.sakura.lg.jp/material/files/group/43/20250401uchigou.pdf

〇お問い合わせ

佐倉市佐倉の魅力推進課

電話：043-484-6146